(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras derrotou a Ferroviária por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino 2025, neste domingo (23), na Fonte Luminosa, em Araraquara. Amanda Gutierres e Patrícia Maldaner marcaram para as Palestrinas. O jogo teve transmissão do Canal UOL

Com a vitória, o Palmeiras abriu uma boa vantagem para o jogo de volta em casa, que será realizado na quinta-feira da próxima semana (4/12), na Arena Barueri.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras superou a Ferroviária e o calor de 30º em Araraquara para construir a vantagem no primeiro confronto. As Palestrinas dominaram o jogo no primeiro tempo, mas pouco criaram de perigo ao gol de Luciana.

Os gols do jogo saíram na segunda etapa: aos 11 minutos, Rhay Coutinho cruzou da direita para Amanda Gutierres desviar de cabeça para abrir o placar para as Palestrinas.

Aos 19 minutos, o Palmeiras ampliou com outro gol de cabeça. Andressinha cobrou falta e Pati Maldaner desviou para sacramentar o resultado.

A zagueira Pati Maldaner foi escolhida como a melhor em campo.

Quem avançar à final enfrenta o vencedor entre Corinthians e São Paulo, do outro lado da chave. No jogo de ida, neste sábado (22) (22), o Corinthians venceu por 2 a 1, e decidirá a vaga em casa, na quinta-feira (4/12).