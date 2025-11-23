O Brasil estreou com goleada na edição inaurgural da Copa do Mundo de futsal feminino, na cidade de Pasig, próxima à capital Manila (Filipinas). Atual número 1 do mundo, a seleção brasileira derrotou o Irã (9ª no ranking) por 4 a 1, com gols de Ana Luiza, Débora Vanin e Emilly, que balançou a rede duas vezes na Arena PhilSports.

O triunfo deixou a seleção na vice-liderança da chave D, que tem ainda Itália e Panamá. Em primeiro lugar no grupo está a Itália, que aplicou 17 a 0 no Panamá, na abertura da rodada.

As brasileiras voltam a campo na próxima quarta-feira (26), contra a Itália (7ª), às 9h30 (horário de Brasília) em duelo que deve definir a liderança da chave. O último duelo da fase de grupos será no sábado (29), às 8h30, contra o Panamá (79ª).

Camisa 9 da Amarelinha, a ala Emily foi eleita pela Fifa a melhor jogadora na partida de estreia.

Nunca espero ser a melhor, mas espero ser melhor que eu sempre. Acho que o mérito é todo da equipe. Para receber a bola tem que ter um roubo, tem que ter uma defesa compacta, tem que ter ideias claras da parte da comissão. Ser a melhor é só consequência do trabalho, disse a atleta. A seleção tem uma força que representa muito. Com essa união tudo se transforma. Graças a Deus pude fazer uma boa estreia, concluiu Emyly.