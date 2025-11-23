SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo marcou no começo e no fim para vencer o Juventude por 2 a 1 e quebrar uma série de três jogos sem vencer no Brasileirão. O duelo deste domingo (23), na Vila Belmiro, foi válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Bobadilla abriu o placar para o São Paulo logo aos 7 minutos. Apesar da vantagem paulista no primeiro tempo, foram os visitantes que criaram as principais chances.

No segundo tempo, Rigoni fez um golaço, e Ferraresi marcou contra. Os dois gols saíram nos acréscimos, quando o Juventude já tinha um jogador a menos -Igor Formiga foi expulso.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 48 pontos, e está na oitava colocação. O Juventude, estacionado nos 33 pontos, segue em 19º e pode ver os rivais na luta contra o rebaixamento abrirem vantagem na sequência da rodada.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta (27), quando visita o Fluminense. As equipes entram em campo às 20h30 (de Brasília).

A equipe de Caxias do Sul tem o Bahia como próximo adversário. Em casa, o Juventude recebe o time baiano na próxima sexta (28), às 19h (de Brasília).

Mais lesões no São Paulo?

Ferreirinha, que fez um bom primeiro tempo, não voltou para a etapa complementar. Ele foi substituído por Lucca e iniciou no banco de reservas mesmo um tratamento com gelo na coxa esquerda.

Assim que o segundo tempo começou, Luciano caiu no gramado e recebeu atendimento médico. Apesar do susto, o camisa 10 voltou para a partida.

São Paulo na frente, mas Juventude melhor

A estratégia do São Paulo de marcar no campo de ataque nos primeiros minutos funcionou e o time abriu o placar cedo. Com sete minutos, Bobadilla abriu o placar após o time tricolor roubar uma bola perto da área.

No entanto, o Juventude foi mais perigoso durante todo o primeiro tempo. Mesmo antes de levar o gol, a equipe gaúcha já tinha perdido uma oportunidade clara. Na reta final, os visitantes ainda acertaram uma bola na trave e viram a defesa são-paulina se desdobrar para evitar uma finalização que tinha endereço.

Marcos Antônio melhora o São Paulo

A entrada de Marcos Antônio no segundo tempo fez bem para a equipe paulista, que conseguiu trabalhar mais a bola. Thiago Carpini fez mudanças no Juventude para que a equipe explorasse os contragolpes.

Com mais controle da bola, o São Paulo sofreu menos para se defender. Na reta final da partida, Rigoni aumentou a vantagem tricolor em uma bela escapada. Ainda deu tempo de o Juventude diminuir com gol contra de Ferraresi.

Linha do tempo da partida

Fora! Aos 5 minutos, Giovanny deu ótimo passe para Gabriel Taliari, que ficou cara a cara com Rafael. O atacante do Juventude tirou demais do goleiro e mandou para fora, desperdiçando ótima chance.

1x0! Aos 7, a resposta foi letal. O São Paulo recuperou a bola no campo de ataque; Ferreirinha acionou Luciano na pequena área, mas o camisa 10 tocou fraco e Ruan defendeu. No rebote, Bobadilla apareceu para conferir.

Na trave! Aos 44 minutos, após confusão na área, Jadson desviou para o gol e Rafael defendeu com o pé. A bola subiu e tocou de leve no travessão, desacelerando o trajeto para cruzar a linha. Assim, Pablo Maia, atento, chegou a tempo de desviá-la e evitar o empate.

Uh! Aos 47, Gabriel Taliari dominou com estilo, aplicou um chapéu no zagueiro e deu um passe de calcanhar para Mandaca, que bateu de primeira na grande área, mas foi travado.

Ruan! Aos 18 minutos do 2º tempo, Lucca cruzou e Luciano cabeceou com estilo. O goleiro do Juventude se esticou e fez uma grande defesa.

Perigo! Aos 21 minutos, Ênio puxou contragolpe pela esquerda e cruzou fechado. A bola passou por toda a pequena área e saiu com perigo.

Fora! Aos 29 minutos, Lucca cobrou escanteio na segunda trave; Tapia tocou de cabeça para o meio e Ferraresi finalizou de primeira. A bola passou muito perto, mas saiu à direita do gol de Ruan Carneiro.

Fora! Aos 36 minutos, Marcelo Hermes cobrou escanteio na primeira trave. Matheus Babi subiu livre e cabeceou forte, mas mandou para fora.

Expulso! Aos 41 minutos, Igor Formiga entrou com a sola em dividida com Lucca. Em um primeiro momento, ele levou cartão amarelo. Após revisão do lance no VAR, o meio-campista foi expulso.

2x0! Aos 50 minutos, Rigoni arrancou pela intermediária, carregou pela direita e, na entrada da área, cortou para o meio e bateu forte, acertando o cantinho.

2x1! Aos 52', Ferraresi se antecipou para cortar cruzamento para Matheus Babi, mas tocou contra as próprias redes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 JUVENTUDE

Data e horário: 23 de novembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: André Luiz Skettino

Cartões amarelos: Sabino, Pablo Maia, Lucca, Rafael e Bobadilla (SPA); Mandaca (JUV)

Cartão vermelho: Igor Formiga

Gols: Bobadilla (SPA), aos 7 minutos do 1º tempo; Rigoni (SPA), aos 50', e Ferraresi (SPA) (contra), aos 51 minutos do 2º tempo.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia (Marcos Antônio), Luiz Gustavo (Negrucci), e Bobadilla; Ferreirinha (Lucca), Luciano (Paulinho) e Tapia (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo

Juventude: Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Matheus Babi); Igor Formiga, Jadson (Ênio), Caique (Edison Negueba), Mandaca e Marcelo Hermes; Giovanny (Lucas Fernandes) (Giraldo) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.