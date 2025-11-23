RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 na Arena Fonte Nova neste domingo (23), em Salvador, pelo Brasileirão, e está muito perto de confirmar a vaga na Libertadores 2026.
O gol do triunfo do time de Rogério Ceni foi de Erick Pulga, que voltou a marcar após seis meses de jejum e lesões.
O roteiro do jogo foi condicionado por expulsões. Quando David recebeu o vermelho no segundo tempo, o gol do Bahia saiu cinco minutos depois. Na reta final, o Bahia também teve um jogador expulso, o que aumentou a emoção no jogo. Só que o Vasco não conseguiu empatar.
Com o resultado, o Bahia chegou aos 56 pontos, na sexta posição. Faltando três rodadas, a diferença para o São Paulo, primeiro fora do G7, é de oito pontos.
Esta é a melhor campanha do Bahia na história do Brasileirão de pontos corridos.
Por outro lado, o Vasco chegou a cinco derrotas consecutivas e vê sua situação ficar tensa na segunda metade da tabela. O time de Diniz tem 42 pontos, ainda em 13º no momento.
Na próxima rodada, o Vasco recebe o Internacional, sexta, às 19h30. Já o Bahia visita o Juventude, às 19h, também na sexta.
Domínio do Bahia
O Bahia foi quem tomou a iniciativa do jogo e dominou o primeiro tempo, embora a atuação não tenha sido primorosa.
De todo modo, foi o time de Rogério Ceni quem teve as finalizações mais perigosas, com Ademir e Everton Ribeiro. Na primeira delas, Léo Jardim fez uma defesa difícil.
Coutinho fez falta
O Vasco sentiu falta de Coutinho, suspenso, para dar mais criatividade ao meio-campo. Matheus França foi quem começou como titular - e olha que há tempos queria essa chance e não como primeiro ou segundo volante. Mas ele não rendeu.
A solução de Diniz para o segundo tempo foi puxar Nuno Moreira para essa função, com a entrada de David pela ponta.
O time ficou mais dinâmico. Mas o próprio David viraria vilão mais tarde.
A expulsão crucial
Aos 22 minutos do segundo tempo, David não se controlou ao tentar desarmar Kanu na área do Bahia. Descontrolado, acertou uma solada na perna do zagueiro. O árbitro nem titubeou. Um justo vermelho direto.
E olha que o Vasco tivera um lance com Rayan minutos antes em que a solada foi no tornozelo, mas passou com um cartão amarelo.
O gol de Pulga
Com a vantagem numérica, Rogério Ceni já fez alterações para deixar o time ainda mais ofensivo. Curiosamente, foi com o Vasco todo posicionado dentro da área, após um escanteio, é que o gol do Bahia veio.
Ademir acertou um cruzamento após batida curta. Erick Pulga entrou livre nas costas da zaga vascaína e cabeceou para fazer 1 a 0.
O choro na comemoração se explica: ele não marcava há cerca de seis meses, desde 18 de maio.
Da expulsão do Vasco para o gol do Bahia, o intervalo foi de cinco minutos.
Outro vermelho dá emoção no fim
O Bahia já estava com o jogo dominado, apesar do placar apertado, quando Ceni abriu a última janela de substituições. Só que Ramos Mingo levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho porque o árbitro entendeu que ele estava fazendo cera na hora de deixar o campo. O argentino ficou indignado, mas não teve jeito.
A igualdade de jogadores trouxe emoção para a reta final da partida. Tanto que Paulo Henrique deu um chute e uma cabeçada perigosos já aos 44 minutos do segundo tempo.
O jogo teve nove minutos de acréscimos, aumentando a tensão. Mas o Vasco não conseguiu o empate.
FICHA TÉCNICA
Bahia 1 x 0 Vasco
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data/Hora: 23/11/2025, às 16h
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leone Carvalho Rocha
Cartões amarelos: Ramos Mingo (BAH); Barros, Rayan (VAS)
Cartão vermelho: David, 22'/2ºT (VAS); Mingo, 39'/2ºT (BAH)
Gols: Erick Pulga, 27'/2ºT (1-0)
Bahia: Ronaldo, Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Gabriel Xavier), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Tiago); Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Vegetti) e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Cocão), Barros (Tchê Tchê) e Matheus França (David); Nuno Moreira (Lucas Freitas), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.