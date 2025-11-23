RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 na Arena Fonte Nova neste domingo (23), em Salvador, pelo Brasileirão, e está muito perto de confirmar a vaga na Libertadores 2026.

O gol do triunfo do time de Rogério Ceni foi de Erick Pulga, que voltou a marcar após seis meses de jejum e lesões.

O roteiro do jogo foi condicionado por expulsões. Quando David recebeu o vermelho no segundo tempo, o gol do Bahia saiu cinco minutos depois. Na reta final, o Bahia também teve um jogador expulso, o que aumentou a emoção no jogo. Só que o Vasco não conseguiu empatar.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 56 pontos, na sexta posição. Faltando três rodadas, a diferença para o São Paulo, primeiro fora do G7, é de oito pontos.

Esta é a melhor campanha do Bahia na história do Brasileirão de pontos corridos.

Por outro lado, o Vasco chegou a cinco derrotas consecutivas e vê sua situação ficar tensa na segunda metade da tabela. O time de Diniz tem 42 pontos, ainda em 13º no momento.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Internacional, sexta, às 19h30. Já o Bahia visita o Juventude, às 19h, também na sexta.

Domínio do Bahia

O Bahia foi quem tomou a iniciativa do jogo e dominou o primeiro tempo, embora a atuação não tenha sido primorosa.

De todo modo, foi o time de Rogério Ceni quem teve as finalizações mais perigosas, com Ademir e Everton Ribeiro. Na primeira delas, Léo Jardim fez uma defesa difícil.

Coutinho fez falta

O Vasco sentiu falta de Coutinho, suspenso, para dar mais criatividade ao meio-campo. Matheus França foi quem começou como titular - e olha que há tempos queria essa chance e não como primeiro ou segundo volante. Mas ele não rendeu.

A solução de Diniz para o segundo tempo foi puxar Nuno Moreira para essa função, com a entrada de David pela ponta.

O time ficou mais dinâmico. Mas o próprio David viraria vilão mais tarde.

A expulsão crucial

Aos 22 minutos do segundo tempo, David não se controlou ao tentar desarmar Kanu na área do Bahia. Descontrolado, acertou uma solada na perna do zagueiro. O árbitro nem titubeou. Um justo vermelho direto.

E olha que o Vasco tivera um lance com Rayan minutos antes em que a solada foi no tornozelo, mas passou com um cartão amarelo.

O gol de Pulga

Com a vantagem numérica, Rogério Ceni já fez alterações para deixar o time ainda mais ofensivo. Curiosamente, foi com o Vasco todo posicionado dentro da área, após um escanteio, é que o gol do Bahia veio.

Ademir acertou um cruzamento após batida curta. Erick Pulga entrou livre nas costas da zaga vascaína e cabeceou para fazer 1 a 0.

O choro na comemoração se explica: ele não marcava há cerca de seis meses, desde 18 de maio.

Da expulsão do Vasco para o gol do Bahia, o intervalo foi de cinco minutos.

Outro vermelho dá emoção no fim

O Bahia já estava com o jogo dominado, apesar do placar apertado, quando Ceni abriu a última janela de substituições. Só que Ramos Mingo levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho porque o árbitro entendeu que ele estava fazendo cera na hora de deixar o campo. O argentino ficou indignado, mas não teve jeito.

A igualdade de jogadores trouxe emoção para a reta final da partida. Tanto que Paulo Henrique deu um chute e uma cabeçada perigosos já aos 44 minutos do segundo tempo.

O jogo teve nove minutos de acréscimos, aumentando a tensão. Mas o Vasco não conseguiu o empate.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 0 Vasco

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Hora: 23/11/2025, às 16h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leone Carvalho Rocha

Cartões amarelos: Ramos Mingo (BAH); Barros, Rayan (VAS)

Cartão vermelho: David, 22'/2ºT (VAS); Mingo, 39'/2ºT (BAH)

Gols: Erick Pulga, 27'/2ºT (1-0)

Bahia: Ronaldo, Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Gabriel Xavier), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Tiago); Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Vegetti) e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Cocão), Barros (Tchê Tchê) e Matheus França (David); Nuno Moreira (Lucas Freitas), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.