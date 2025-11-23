SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Remo voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos. A equipe venceu o Goiás, de virada, por 3 a 1 neste domingo (24) e conseguiu o acesso para a divisão que não disputa desde 1994. Os gols foram de Pedro Rocha --artilheiro da Série B, com 15 gols-- e João Pedro, que marcou duas vezes. Willean Lepo fez o gol dos visitantes.

Nas mais de três décadas longe da elite do futebol, a equipe chegou a disputar a Série D, a última do futebol nacional. Além disso, viu o principal rival, o Paysandu, chegar à Libertadores, em 2003.

O Remo, que não vencia havia três jogos, chegou à rodada derradeira da Série B na sexta colocação, com 59 pontos. Além da vitória, precisava que Chapecoense ou Criciúma perdessem para subir. E o segundo foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, em Mato Grosso.

O Norte não tinha um representante na Série A desde 2005, quando o Paysandu foi rebaixado.

Assim, o Remo, treinado por Guto Ferreira, ultrapassou o próprio Goiás e o Criciúma e subiu na quarta colocação, com 62 pontos. O Goiás, que só precisava da vitória para subir, terminou o torneio com 61, mesma pontuação do Criciúma, a quem bastava o empate para o acesso.

Coritiba, Athletico-PR, e Chapecoense também subiram. Os clubes ocuparam, nesta ordem, as três primeiras posições da Série B, com 68, 65 e 62 pontos, respectivamente.

Campeão, o Coritiba chegou à última rodada do torneio com o acesso garantido. Mesmo assim, venceu o Amazonas por 2 a 1, fora de casa.

Seu grande rival, o Atletico-PR, ficou com o vice-campeonato. Neste sábado, e equipe venceu o América-MG por 1 a 0. A equipe chegou à derradeira partida do torneio com o acesso virtualmente confirmado. Só ficaria sem a vaga com uma combinação improvável de resultados.

A Chapecoense chegou à última rodada em quinto, venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e se beneficiou das derrotas de Goiás e Criciúma para ganhar duas posições e subir em terceiro.

Terceiro e quarto colocados antes da rodada, Criciúma e Goiás não conseguiram o acesso, ficando com a quinta e a sexta posição, respectivamente.

Em sétimo ficou o Novorizontino, com 60 pontos. A equipe do interior paulista esteve muito perto de chegar à Série A pela terceira vez consecutiva. Em 2023, não subiu por um ponto;no ano passado, pelo número de vitórias, e, agora, por dois pontos.

Na outra ponta da tabela, caíram para a Série C Ferroviária (41 pontos), Amazonas (36), Volta Redonda (36) e Paysandu (29). Os três últimos já estavam rebaixados antes do início da rodada, e a equipe de Araraquara empatou com o Operário por 1 a 1, sem conseguir ultrapassar o Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona do rebaixamento, que também empatou, com o Avaí, por 0 a 0, e ficou com 42 pontos.

Esses quatro clubes serão substituídos na Série B de 2026 por Ponte Preta, Londrina, São Bernardo e Náutico, que subiram da Série C.