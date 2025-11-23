SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória venceu o Sport por 3 a 1 neste domingo (23), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O resultado deu fôlego à equipe baiana, que chegou aos 39 pontos, ultrapassou o Santos e deixou a zona de rebaixamento. Para o Sport, já rebaixado com 17 pontos, a derrota não alterou o cenário na competição.
Agora, o time comandado por Jair Ventura acompanha de perto o confronto do Santos contra o Internacional, nesta segunda-feira, às 21h, no Beira-Rio. Um tropeço do Peixe pode consolidar a permanência rubro-negra fora do Z-4.
O Vitória volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Mirassol, no Barradão. O Sport, por sua vez, visita o Santos na Vila Belmiro na sexta-feira, às 21h30.
FICHA TÉCNICA
Sport 1 X 3 Vitória
Data e horário: 23 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília).
Competição: 35ª rodada da Série A do Brasileirão.
Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE).
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz.
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Anne Kesy Gomes de Sa.
VAR: Emerson de Almeida Ferreira.
Cartões amarelos: Christian Rivera, Kevyson (SPO); Erick (VIT).
Gols: Baralhas (12'/1ºT), Cantalapiedra (14'/1ºT), Pablo (28'/1ºT), Renato Kayser (2'/2ºT).
Sport: Caíque França, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Kevyson), Luan Cândido, Lucas Kal (Sergio Oliveira), Rivera, Lucas Lima, Léo Pereira, Matheusinho (Romarinho), Pablo. Técnico: César Lucena.
Vitória: Thiago Couto, Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, Edu, Ramon, Baralhas (Dudu), Ronald Lopes (Ricardo Ryller), Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick (Lucas Braga), Renzo López (Renato Kayser). Técnico: Jair Ventura.