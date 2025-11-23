SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Estudiantes deram as costas aos atletas do Rosario Central, que tem Di María no elenco, antes de duelo realizado neste domingo (23) pelo Clausura do Campeonato Argentino.

O gesto do clube de La Plata é um protesto contra a AFA (Associação do Futebol Argentino). O ato ocorreu antes de a bola rolar no Gigante de Arroyito, em Rosario.

A entidade mudou as regras do Campeonato Argentino de última hora, premiando o Rosario Central como campeão argentino. O time de Di María e companhia teve o melhor desempenho na tabela anual, novo critério estabelecido pelo órgão que regula o futebol local.

O regulamento original do torneio dava o troféu somente aos ganhadores do "Apertura" e do "Clausura" -o jogo de hoje entre as equipes, aliás, foi válido pelas oitavas de final do segundo torneio.

A mudança ocorreu após uma reunião de membros da AFA com Gonzalo Belloso, presidente do Rosario Central. A nova regra gerou protestos por parte de diferentes times do país.

Desta maneira, o "Pasillo" (cerimônia em que o campeão é recebido em um corredor humano pelo próximo adversário) virou um ato de protesto. O Estudiantes já havia informado à entidade que seu elenco viraria de costas no momento da cerimônia.

Com bola rolando, melhor para os visitantes, que venceram os campeões com gol de Cetré por 1 a 0. O confronto ainda teve expulsão de Amondarain, da equipe vencedora, nos minutos finais.