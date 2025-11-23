SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na semifinal da Conferência Leste da MLS, dos Estados Unidos, o Inter Miami goleou o Cincinnati por 4 a 0 com mais um espetáculo de Lionel Messi.

O camisa 10 argentino participou de todos os gols da partida. No primeiro tempo, ele abriu o placar com um gol de cabeça, aos 19 minutos.

Na segunda etapa, Messi fez papel de garçom três vezes. Aos 12, ele deu passe para Silvetti marcar. Depois, aos 17 e aos 29 minutos, ele deixou Allende duas vezes na cara do gol.

A vitória fora de casa garantiu a vaga do Inter Miami na final da Conferência Leste. Agora, a equipe vai enfrentar Philadelphia Union ou New York City FC por um lugar na decisão da MLS.