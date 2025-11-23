SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não tomou conhecimento de um desnorteado Corinthians atuando no Mineirão, derrotou os paulistas por 3 a 0 neste domingo (23) e alcançou a 10ª partida consecutiva de invencibilidade no Brasileirão. Kaio Jorge, em noite inspirada, marcou duas vezes e deu assistência para Arroyo fechar a conta em Belo Horizonte.
O resultado deixou a equipe de Leonardo Jardim na 3ª posição e ainda viva na luta pelo título. Os mineiros chegaram aos 68 pontos e ficaram mais perto do Palmeiras, que soma 70 -o Flamengo, líder, tem 74. Restam três rodadas (nove pontos) em disputa para as equipes.
O Corinthians, por outro lado, estacionou nos 45 pontos e não tem mais grandes pretensões na tabela. O elenco de Dorival Júnior é o 10º colocado e está livre do rebaixamento, mas só se classificará para a próxima Libertadores caso vença a Copa do Brasil.
Os times voltam a jogar no fim de semana pelo Brasileirão. O Cruzeiro encara o Ceará fora de casa no sábado, enquanto o Corinthians, um dia depois, recebe o Botafogo na Neo Química Arena.
O Cruzeiro dominou a partida do início ao fim e teve uma noite inspirada de seu quarteto ofensivo. Cérebro da equipe mineira, Matheus Pereira foi o responsável por abastecer Christian e Arroyo, que atormentaram a vida de Hugo e Matheuzinho em jogadas de velocidade pelas pontas.
A cereja do bolo, no entanto, foi a atuação de Kaio Jorge. O artilheiro isolado do Brasileirão (21 gols) marcou duas vezes -ambas em lances de oportunismo - e serviu como garçom para Arroyo decretar a vitória dos mandantes, que mantiveram um tabu de dez anos sem perder dos paulistas em Belo Horizonte.
Como foi o jogo
Cruzeiro encurrala. A partida no Mineirão começou com os mandantes abafando a defesa rival e alcançando, sem qualquer dificuldade, a meta paulista a partir das pontas. Arroyo, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno finalizaram e empolgaram o torcedor antes mesmo dos 15 minutos.
Frutos colhidos com Kaio Jorge. Controlando o Corinthians, os mineiros foram premiados e abriram o placar a partir de seu quarteto ofensivo. Matheus Pereira achou um passe açucarado para Christian, que arrancou pela direita e cruzou na medida para Arroyo completar. Felipe Longo cresceu e fez linda defesa, mas o artilheiro Kaio Jorge, no rebote, pegou de primeira e marcou pela 20ª vez neste Brasileirão: 1 a 0.
Morde, rouba e assusta. O gol não freou o ímpeto da equipe de Leonardo Jardim, que até abusou da vontade para ter a posse e foi advertida com dois cartões amarelos (um para Lucas Romero e um para Arroyo). A estratégia, no entanto, voltou a gerar perigo quando Lucas Silva, após escanteio, não fez um golaço de fora da área por questão de centímetros.
Corinthians volta diferente, mas toma mais um. Dorival fez três trocas no seu elenco para a etapa final, alterando o sistema para dois zagueiros e apostando em Carrillo e Vitinho. O problema é que Kaio Jorge voltou a mostrar faro de gol e ampliou o placar ainda na casa dos dois minutos. Após cruzamento rasteiro de Arroyo, Tchoca furou na rebatida e viu a bola parar nos pés do camisa 19, que voltou a explodir o Mineirão: 2 a 0.
Yuri tenta responder. Tímido diante das poucas chances recebidas, o atacante corintiano apareceu, de fato, ao completar uma das poucas jogadas ofensivas dos paulistas. Yuri Alberto recebeu cruzamento da direita e subiu entre os zagueiros, mas a cabeçada passou ao lado da meta de Cássio. Praticamente no lance seguinte, Kaio Jorge voltou a incomodar, mas parou em Felipe Longo.
Contra-ataque fatal. O Cruzeiro voltou a balançar as redes aos 18 minutos em uma jogada que começou em um desentrosamento entre Hugo e Carrillo. O lateral buscou passe para o meio-campista, mas a bola sobrou para a zaga mineira e parou nos pés de Kaio Jorge. O artilheiro fez as vezes de garçom e lançou Arroyo, que encheu o pé e superou o goleiro adversário: 3 a 0.
Martínez se irrita e é expulso. Desnorteado, o Corinthians terminou a partida com dez jogadores porque Martínez, substituto de Garro, deu uma cotovelada nas costas de Matheus Pereira logo depois de uma falta alvinegra. Alex Gomes Stefano foi chamado pelo VAR, que foi comandado por Wagner Reway, e aplicou cartão vermelho ao camisa 70 pouco antes do apito final.
Como ficou a tabela?
- Flamengo: 74 pontos (22 vitórias)
- Palmeiras: 70 pontos (21 vitórias)
- Cruzeiro: 68 pontos (19 vitórias)
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 3x0 CORINTHIANS
Data e horário: 23 de novembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Competição: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
VAR: Wagner Reway
Público: 30.673
Cartões amarelos: Lucas Romero, Arroyo, Fabrício Bruno (CRU); Matheuzinho (COR)
Cartões vermelhos: Martínez (COR)
Gols: Kaio Jorge (CRU), aos 25 min do 1º tempo e aos 2 min do 2º tempo; Arroyo (CRU), aos 18 min do 2º tempo
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian (Japa), Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim
CORINTHIANS: Felipe Longo; Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri (Vitinho); Matheuzinho, Raniele (André), Bidon (Dieguinho), Garro (Martínez) e Hugo; Gui Negão (Carrillo) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior