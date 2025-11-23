SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reta final da Fórmula 1 2025 ganhou novo capítulo após a desclassificação dos carros da McLaren no GP de Las Vegas. Lando Norris e Oscar Piastri perderam seus resultados por desgaste irregular na prancha do assoalho.

A peça foi criada após a morte de Ayrton Senna em 1994 e hoje é importante para controlar a altura dos carros e evitar ganhos aerodinâmicos irregulares. Além de evitar saltos excessivos causados pelo retorno do efeito solo, a peça atua como "skid block". Ela serve de parâmetro para identificar carros que rodaram baixos demais.

A prancha impede que os carros rodem baixos demais e funciona como limite técnico. Se sua espessura cai abaixo de 9 mm, a punição é imediata. Em Las Vegas, as medições dos carros da McLaren variaram entre 8,74 mm e 8,96 mm, comprovando desgaste acima do permitido.

A McLaren alegou fatores como porpoising inesperado e treinos prejudicados. A penalização repete episódios marcantes da categoria, como os de Michael Schumacher em 1994 e Lewis Hamilton em 2023. Neste ano, o próprio Hamilton voltou a sofrer com desgaste excessivo no GP da China, segundo a Ferrari, devido a um erro de cálculo.

Classificação

Sem os pontos obtidos na pista, Norris volta a 390, Piastri permanece com 366 e Verstappen iguala o australiano após vencer a corrida. A duas etapas do fim, os três pilotos estão separados por apenas 24 pontos, deixando a luta pelo título totalmente aberta.