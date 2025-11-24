RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A reta final da temporada do Flamengo ganhou um titular que andava escondido no clube: Everton Cebolinha.

Seja por lesões, concorrência ou pela badalação inicial da contratação de Samuel Lino, o ponta teve um semestre de coadjuvante no Flamengo.

Mas esse enredo foi diferente nas últimas partidas pelo Brasileirão. Com o campo "falando", Cebolinha chega à semana mais decisiva da temporada na condição de titular. E com fôlego.

O efeito colateral, mas positivo, de ter passado períodos de recondicionamento físico e recuperação é que Cebolinha tem menos minutos em campo e, em tese, mais gás para gastar nos jogos por vir.

Cebolinha vem de um 2024 complicado pela lesão séria que teve no tendão de Aquiles. Passou por cirurgia e tudo. É uma região do corpo relevante para quem tem a característica de jogo dele: velocidade, arranque e mudanças de direção. É o jogador que vai costurando e abrindo espaço em times mais fechados defensivamente.

O problema mais recente foi no clássico contra o Botafogo: lesão no músculo do quadril, em 15 de outubro.

Foram três jogos entrando no decorrer da partida (Santos, Sport e Fluminense) até assumir a posição contra o Red Bull Bragantino e mostrar que foi uma boa escolha por parte de Filipe Luís.

A CONTA DOS MINUTOS

Apesar de ser o nono jogador que passou pelo elenco do Flamengo com mais participações em jogos na temporada (37), Cebolinha soma 1.400 minutos em ação ?o 22º nesse quesito.

Samuel Lino, para citar o concorrente direto da ponta esquerda, tem 1.696 minutos pelo Flamengo no ano. E olha que chegou no final de julho.

Atualmente, basicamente todas as opções do ataque rubro-negro tiveram mais tempo de jogo que Cebolinha. Entre parêntesis, a posição no elenco da temporada, incluindo quem já foi transferido.

Arrascaeta - 4.060' (4º)

Luiz Araújo - 3.326' (5º)

Bruno Henrique - 3.148' (6º)

Plata - 2.938' (7º)

Pedro - 1.863' (16º)

Samuel Lino - 1.696' (19º)

TEMPERO DO CEBOLINHA

Com Cebolinha em campo, o Flamengo tem um jogador que busca o drible, jogadas com velocidade e gera com frequência situações de finalização ?geralmente, puxando para a perna direita.

Contra o Red Bull Bragantino, uma das movimentações rendeu o pênalti convertido por Jorginho.

"Jogou muito bem, deu muita fluidez ao ataque. Esse um contra um dele foi muito incisivo em cima do lateral-direito. Entendeu muito bem o momento de acelerar e não perder a bola. É um cara que chuta de fora da área, tem bom cruzamento, voltou a recuperar sensações como titular, porque vinha há tempo sem ser titular. E eu gosto muito desse sentimento de conquista. Os jogadores conquistam o lugar na equipe em cada treino e em cada jogo, e eu acredito que ele está muito feliz pela partida que fez", disse o técnico Filipe Luís sobre Cebolinha.

Filipe Luís vai definir nesta segunda-feira (24) como montará o Flamengo para o jogo de terça-feira (25), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, que pode confirmar o título brasileiro. Mas vai precisar medir os esforços porque a final de Libertadores já é no sábado (29).