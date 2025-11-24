(UOL/FOLHAPRESS) - Isaac Johnson, lutador de MMA americano, morreu durante um evento de luta em Chicago na madrugada do último sábado (24).
O lutador foi socorrido após ter um colapso no ringue. Ele foi levado de ambulância até o Loyola University Medical Center, de acordo com a imprensa local, mas não resistiu.
Na noite em que morreu, Johnson encarou Corey Newell na categoria peso-pesado contra. O duelo foi promovido como uma luta de boxe tailandês.
O caso ainda é investigado pela polícia, que não determinou a causa da morte. Uma autópsia foi realizada, mas os resultados ainda não foram anunciados.