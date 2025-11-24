SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Corinthians para o Cruzeiro expôs ao menos cinco problemas que Dorival Júnior terá para corrigir no alvinegro antes de enfrentar os mineiros novamente, desta vez pela Copa do Brasil.

As equipes estão em uma das semifinais do torneio, que voltará a ser disputado depois do encerramento do Brasileiro.

JOGO DOS CINCO ERROS

Pontas atormentando. Arroyo e Christian atormentaram a vida de Matheuzinho e Hugo, que atuaram tanto como alas quanto como laterais, desde o apito inicial. Os pontas se sobressaíram diante dos defensores e participaram diretamente os dois primeiros gols do confronto, marcados por Kaio Jorge.

Matheus Pereira flutuando. Sobrou espaço para o camisa 10 do Cruzeiro jogar no Mineirão. Usando e abusando dos passes em profundidade, Matheus Pereira não teve dificuldade para vencer duelos contra Raniele e Bidon. Foi a partir dos pés do meia, por exemplo, que surgiu o gol que inaugurou o marcador para o elenco de Leonardo Jardim.

Kaio Jorge brilhando. O artilheiro do Brasileiro vive grande momento na reta final da atual temporada. Ele balançou as redes seis vezes nas últimas cinco partidas e, explorando as movimentações, confundiu a marcação do trio de zaga corintiano. No 2º tempo, mesmo com a mudança tática dos paulistas, Kaio Jorge conseguiu brilhar, desta vez atuando como garçom.

Psicológico falhando. O aspecto emocional do alvinegro deixou a desejar com e sem bola rolando. Dominado pelo adversário, o Corinthians terminou o jogo com dez jogadores porque Martínez, antes de uma falta ser cobrada por Matheus Pereira, aplicou uma cotovelada nas costas do adversário e tomou o cartão vermelho. Até Dorival Júnior deixou claro que o lance "chama a atenção".

Chama a atenção de todos nós porque foi em uma jogada isolada. É muito difícil de você imaginar o que possa acontecer com um atleta em um momento como esse, até porque foi uma jogada simples e sem disputa ? ao contrário: ele chegou logo na sequência da jogada. É muito difícil fazer uma avaliação de fora Dorival Júnior, em entrevista coletiva

Lesões complicando. Os desfalques viraram rotina na vida do técnico do Corinthians, que teve como novidades negativas as ausências dos titulares Bidu e Memphis, ambos com problemas no joelho. Hugo Souza, um dos pilares da equipe, também não atuou diante de um problema muscular que já dura semanas. O clube terá 15 dias para recuperar seus principais jogadores para a decisão na Copa do Brasil, que ocorre nos dias 10 e 14 de dezembro.