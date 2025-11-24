SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ficou mais distante do título brasileiro com tropeços consecutivos no Allianz Parque. Apesar da dificuldade e da vantagem do Flamengo, Abel Ferreira e companhia já conhecem o caminho.

PALMEIRAS JÁ EMPLACOU SEQUÊNCIA QUE PRECISA

São três jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, contra Grêmio, Atlético-MG e Ceará. Como o próprio Abel Ferreira admitiu, em entrevista coletiva, a situação é complicada.

O Palmeiras emplacou três vitórias consecutivas como visitante no início desta edição do Campeonato Brasileiro.

A sequência aconteceu na segunda, quarta e quinta rodadas. O Verdão venceu o Sport na Ilha do Retiro por 2 a 1, bateu o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio e fechou a série com triunfo diante do Fortaleza, na Arena Castelão, também por 2 a 1. Entre esses jogos, venceu o Corinthians em casa pela terceira rodada.

A pressão naquele momento, porém, era bem diferente da que aparece agora. O clube perdeu a liderança, viu o Flamengo ganhar margem e pode chegar à final da Libertadores com o título brasileiro já perdido.

No momento, o Flamengo acumula 74 pontos, enquanto o Palmeiras chegou a 70. Para evitar o título do Rubro-Negro, o Alviverde precisa vencer o Grêmio, em Porto Alegre, nesta terça-feira, além de contar com tropeço do rival.

Depois disso, a chave vira para a disputa da final da Libertadores, contra o próprio Flamengo, no sábado.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS COMO VISITANTE

O Verdão é o segundo melhor time jogando longe de seus domínios. São 29 pontos ? nove vitórias, dois empates e cinco derrotas ?em 16 jogos, ficando atrás somente do Flamengo.

OS JOGOS QUE FALTAM PARA O PALMEIRAS NO BRASILEIRÃO

Grêmio x Palmeiras - 25/11, às 21h30 (de Brasília) - Arena do Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras - 03/12, às 21h30 (de Brasília) - Arena MRV

Ceará x Palmeiras - 07/12, às 16h (de Brasília) - Arena Castelão