SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Remo voltou à Série A do Brasileiro após 31 anos, neste domingo (23), e teve como destaque da sua campanha o atacante Pedro Rocha. O jogador, de 31 anos, voltou a ter brilho no futebol nacional após alguns anos convivendo com problemas.

RESSURGIMENTO DE PEDRO ROCHA

Pedro Rocha marcou 15 gols e foi o artilheiro da Série B. Um deles, inclusive, marcado na vitória do último domingo por 3 a 1, sobre o Goiás, e que garantiu o acesso dos paraenses.

Mas os últimos anos não foram dos melhores para o centroavante. Após voltar do futebol europeu, Pedro até se destacou no Cruzeiro, em 2019, mas acabou fazendo parte da campanha que culminou no rebaixamento do time mineiro no Brasileirão.

O atacante chegou ao Flamengo cercado de expectativas, mas conviveu com lesões. Durante o empréstimo feito pelo Spartak Moscou, ele só conseguiu entrar em campo 11 vezes, marcou um gol e deixou o clube sem deixar muitas saudades.

Pedro Rocha voltou à Rússia e ficou encostado, atuando pelo time B do Spartak Moscou. Em 2021, ele acertou com o Athletico, onde ficou até o ano seguinte. Depois, somou passagens apagadas por Fortaleza e Criciúma, até acertar com o Remo para a atual temporada.

JÁ GANHOU ATÉ ESTÁTUA

Antes dos anos ruins, Pedro Rocha surgiu com destaque. O atacante saiu da base do Grêmio.

Em 2016, Pedro Rocha foi destaque no título da Copa do Brasil. O atacante fez dois gols na vitória gremista sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, no duelo de ida, em Belo Horizonte. Na volta, o Imortal ficou no 1 a 1 e se sagrou campeão.

Os gols renderam até uma estátua. A família do jogador o homenageou com o objeto que fica exposto em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O jogador deixou o clube durante a campanha do título da Libertadores, em 2017. Ele foi vendido ao Spartak Moscou, da Rússia.

UM DOS NOMES DO ACESSO

A temporada foi mágica para o centroavante. Com 19 gols no total, Pedro Rocha foi o artilheiro do Remo na temporada e o segundo jogador que mais entrou em campo, com 44 partidas disputadas ?ficou atrás apenas do goleiro Marcelo Rangel, que somou 50.

A coroação veio neste domingo (23). Pedro anotou o gol do empate após o Remo sair perdendo para o Goiás, em casa, e deu duas assistências para João Pedro virar a partida. A equipe ainda contou com a derrota do Criciúma para o Cuiabá para garantir o acesso.

O centroavante foi um dos líderes de um elenco repleto de medalhões. Além dele, o Remo contou com nomes como o lateral-esquerdo Jorge, o volante Cantillo, os meias Nathan e Régis e até com o grego Panagiotis Tachtsidis na campanha da volta à Série A após 31 anos longe.

Pedro Rocha e Remo têm uma decisão a tomar. O atual contrato do atacante com o clube acaba no final deste ano e, já agora, ele pode assinar um pré-vínculo com qualquer outra equipe.