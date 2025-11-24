(UOL/FOLHAPRESS) - Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, detalhou neste domingo (23) uma proposta de mudança do modelo de propriedade do clube.

A ideia do mandatário é atrair investimentos externos vendendo ações do clube. O plano foi apresentado na assembleia anual do clube, no CT de Valdebebas.

Diferente das SAFs, no entanto, o clube seguiria controlando a maioria das ações. A ideia é que apenas 5% das ações do clube sejam disponibilizadas para venda.

Uma assembleia extraordinária será convocada para votar o projeto. Cerca de 2 mil sócios vão votar em um primeiro momento. Se aprovada, a ideia vai para votação de todos os sócios do clube maiores de idade.