(UOL/FOLHAPRESS) - Durante a festa pelo título da Série B do Brasileiro, neste domingo (23), um torcedor do Coritiba foi baleado por um policial militar que estava de folga, nos arredores do Estádio Couto Pereira.

O torcedor é diretor da torcida organizada Império Alviverde, e foi encaminhado à UTI do Hospital do Trabalhador. De acordo com a uniformizada, ele foi alvejado cinco vezes e passou por uma cirurgia durante a madrugada.

O policial agiu após ver que o torcedor estava armado. De acordo com a Império Alviverde, a arma estava com o diretor após ele apaziguar um conflito dentro da confusão generalizada.

Após o episódio, policial foi conduzido com algumas testemunhas à delegacia e prestou depoimento. Em nota, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) relatou que o oficial também foi submetido a um teste de etilômetro, que não indicou a presença de álcool no sangue.

Além do inquérito aberto sobre o caso logo após os acontecimentos, a PMPR conduzirá uma investigação administrativa.

O Coritiba se sagrou campeão da Série B após vencer o Amazonas, fora de casa, chegando a 68 pontos. Athletico-PR, Chapecoense e Remo também garantiram o acesso à Série A de 2026.