(UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Han Willhoft-King, 19, deixou as categorias de base do Manchester City para estudar Direito na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O agora ex-jogador disse, em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian', que se sentia entediado.

Han Willhoft-King chegou a defender a seleção inglesa, na categoria sub-16. Na época, ele defendia o Tottenham, clube onde foi formado.

King sofreu uma lesão grave ainda pelo Tottenham e perdeu parte de uma temporada. Ele passou um período nos Estados Unidos, atuando pelo time B do FC Fincinnati, mas voltou a ganhar uma grande chance ao ser contratado pelo Manchester City.

"Naquela altura, o plano ainda era me profissionalizar e eu sentia que me arrependeria para sempre se não me juntasse ao Manchester City. Eu sempre dizia: 'E se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade?' Agora eu a vivi e posso me afastar do futebol sabendo que dei o meu melhor. Isso me deixa muito mais tranquilo."

Para King, a rotina de treinos não era estimulante o suficiente. Ele encara a sua atual rotina em Oxford, aliando estudos, compromissos sociais e futebol recreativo como mais interessante.

"Eu também me entediava com frequência. Antes, eu treinava, chegava em casa e não fazia mais nada. Se compararmos com agora... estou com dificuldade para encontrar tempo livre. Ou estou estudando, ou saindo com amigos, ou jogando no time principal da universidade e também no meu colégio.

Sempre me senti pouco estimulado no futebol. Não me entendam mal. Eu ainda adorava. Mas sempre senti que podia fazer mais. Estava desperdiçando horas do meu dia. Precisava de algo diferente e Oxford me empolgou; as pessoas também. Acho que é por isso. As lesões foram um fator importante, mas essa é a resposta fácil. Eu sentia que precisava de algo um pouco mais? principalmente intelectualmente, o que soa um pouco pretensioso. Mas, sim", disse Han Willhoft-King, em entrevista ao The Guardian.

Além do tédio, o ex-City pondera que pode ter uma carreira mais longeva longe dos gramados. Para King, mesmo considerando a segunda ou terceira divisões do futebol inglês como uma trajetória bem sucedida, ele não teria muito tempo como atleta.

"Imagine que eu tivesse uma carreira na League One ou na Championship? você ganha um bom dinheiro. Mas o quanto eu aproveitaria? Na minha cabeça, eu não tinha certeza. Além disso, na melhor das hipóteses, você jogaria por 10, 15 anos e depois disso, o quê? Eu pensei que ir para a universidade me daria uma base para fazer algo por pelo menos mais de 10 a 15 anos. Então, é algo a longo prazo também".