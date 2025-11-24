RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi absolvido e escapou de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após ser denunciado pelo que disse sobre o árbitro Wilton Pereira Sampaio depois do jogo contra o Flamengo, pelo Brasileiro.

A absolvição foi por unanimidade na 1ª Comissão Disciplinar e, portanto, o jogador segue liberado para atuar na reta final do Brasileiro.

O paraguaio foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição a quem "assumir conduta contrária à ética desportiva".

A denúncia veio por causa da entrevista pós-jogo contra o Flamengo, na qual Gómez disse que o árbitro Wilton Pereira Sampaio é "um dos mais soberbos do futebol mundial" e que ele "tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras".

"Não entendo que a postura dele venha ser considerada como algo a ser punido. Acho que passaria um pouco da conta. Entendo pela absolvição", resumiu o auditor Guilherme Martorelli, que foi o relator do caso.

No julgamento, a defesa do Palmeiras trouxe vídeo nos qual Gómez explicou o que aconteceu. O capitão disse que estava mais insatisfeito porque Wilton não quis cumprimentá-lo após o apito final.

"Acabou o jogo com o Flamengo, estava com a cabeça quente, triste também. Acabou o jogo, fui cumprimentar os árbitros e assistentes. O árbitro não estendeu a mão para mim. Logo depois, o jornalista me perguntou sobre a arbitragem. Fiquei triste que ele não estendeu a mão, foi uma reação após o jogo", explicou Gómez, que naquele jogo reclamou de um pênalti não marcado no primeiro tempo.

"Punir o Gustavo Gómez por essa entrevista seria demais", resumiu o advogado Osvaldo Sestário, que defendeu os palmeirenses.

O lateral-esquerdo Piquerez, expulso após o apito final do mesmo Flamengo x Palmeiras, foi advertido e já tinha cumprido suspensão automática.

Já o auxiliar João Martins pegou um jogo de suspensão, mas também já cumpriu, porque foi expulso naquela ocasião.