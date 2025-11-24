RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta segunda-feira (24) o novo calendário para competições femininas e um reajuste nas premiações das principais competições que organiza.

Entre as principais mudanças estão o aumento de participantes e jogos do Brasileirão A1 e o aumento de formato da Copa do Brasil.

O torneio de elite do feminino passará a ter 18 times, indo de 15 de fevereiro a 4 de outubro.

A Supercopa do Brasil também teve ajuste e passará a ser disputada em jogo único. Em 2026, um jogo entre Corinthians e Palmeiras, em 8 de fevereiro.

A CBF trabalha com um planejamento visando o ciclo até 2028, com um aumento gradual do número de jogos e ajustes finos nos torneios.

COMO FICA CADA TORNEIO

**Brasileiro feminino A1**

- De 15/2 a 4/10

- Aumento de 16 para 18 clubes

- Aumento de 134 para 167 jogos

- Duas vagas na Libertadores 2027

**Copa do Brasil**

- De 22/4 a 15/11

- 66 participantes

- Quartas, semifinais e final passam a ser ida e volta

**Entrada dos clubes participantes:**

- A3 na primeira fase

- A2 na segunda fase

- A1 na terceira fase

**Supercopa do Brasil**

Jogo único, em 8 de fevereiro

**Brasileiro A2**

- De 14/3 a 19/9

- Grupo único e turno único na primeira fase (mesmo do A1)

- 4 vagas para o A1

- Aumento de 70 para 134 partidas

- Aumento de 13 datas para 21

**Brasileiro A3**

- De 21/3 a 5/9

- Formato turno e returno na 1ª fase

- 4 vagas para o A2

- Aumento de 78 para 126 partidas

- Aumento de 11 datas para 14

E A PREMIAÇÃO?

**Supercopa do Brasil**

- Campeão - R$ 1 milhão

- Vice - R$ 600 mil

**Feminino A1**

- R$ 720 mil para os 18 clubes, duplicando os valores da primeira fase

- Campeão - R$ 2 milhões

- Vice - R$ 1 milhão

A cada rodada, o time mandante que estiver no jogo de primeira escolha da TV ganha mais R$ 20 mil por partida, da primeira à quarta fase.

**Feminino A2:** Cada um dos 16 clubes receberá R$ 360 mil na primeira fase, um reajuste de 2,4 vezes da cota atual.

**Feminino A3:** Cada um dos 32 clubes receberá R$ 120 mil na primeira fase, reajuste de 3,3 vezes

**Copa do Brasil:** Cotas foram dobradas em todas as fases

**Feminino Sub-20 e Sub-17:** Cotas aumentaram em 10%

OS PRINCIPAIS NÚMEROS DA VISÃO ATÉ 2029 NA CBF

- R$ 685 milhões em investimento previsto nas competições

- Aumento de 41% de datas no calendário nacional

- Aumento de 84% no número de partidas organizadas pela CBF