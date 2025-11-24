SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (24) uma reformulação nas competições de futebol feminino do país, com aumento no número de clubes participantes e de partidas das três divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a partir de 2026.

Segundo Samir Xaud, presidente da CBF, as alterações visam estimular o crescimento do futebol praticado pelas mulhres no Brasil.

"Assim como fizemos no futebol masculino, passamos os últimos meses analisando e estudando oportunidades de melhorar o calendário e o fomento do futebol feminino. Ouvimos especialistas, federações, clubes, jogadoras e chegamos ao modelo que atende a demandas importantes, colocando o futebol feminino brasileiro onde merece estar", afirmou o dirigente durante a apresentação do novo calendário na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Xaud afirmou que, de modo a dar mais visibilidade ao futebol feminino, a CBF irá "garantir" a transmissão de 100% das partidas da A1, a primeira divisão do Brasileiro da categoria.

Ele acrescentou que, às atletas que são mães lactantes, a CBF passará a oferecer ajuda de custo para que os filhos possam viajar com elas nas competições.

"É um crescimento sustentável, observando os calendários da Fifa e da Conmebol, dando às mulheres de clubes de elite uma programação mais previsível, racional, e, ao mesmo tempo, fornecendo mais chances para aquelas que estão na base da pirâmide, sonhando em crescer", disse Xaud.

A A1, que em 2025 foi de 23 de março a 14 de setembro, começará mais cedo em 2026, em 15 de fevereiro, e terminará mais tarde, com o encerramento previsto para 4 de outubro.

O formato atual será mantido, com todos os times se enfrentando em uma primeira fase, com os oito melhores avançando para o mata-mata.

Haverá também um aumento no número de participantes, de 16 para 18 equipes, com as duas piores rebaixadas à A2, e as quatro melhores da segunda divisão acessando a elite.

Com isso, o número total de partidas passa de 134 para 167, e as datas no calendário reservas à competição, de 21 para 23.

Sob o novo modelo, a A1 chega a 20 clubes participantes emé 2027, com a manutenção desse número para 2028.

A A2, por sua vez, acontecerá entre 14 de março e 19 de setembro -em 2025, foi 19 de abril a 30 de agosto-, com uma mudança no formato de disputa.

Em 2025, os 16 clubes foram divididos em dois grupos de oito, se enfrentando em turno único com os oito melhores avançando para o mata-mata. No ano que vem, os 16 clubes estarão em um único grupo, enfrentando todos os outros em busca de uma vaga na próxima fase.

Sob o novo formato, a segunda divisão do futebol feminino passa de 70 para 134 partidas, e de 13 para 21 datas no calendário.

Já a A3, que neste ano foi disputada entre 26 de abril e 16 de agosto, começa a partir da próxima edição em 21 de março, com término previsto para 5 de setembro.

Em 2025, a terceira divisão foi disputada com os 32 clubes participantes divididos em oito grupos de quatro, em jogos apenas de turno, com cada clube com um mínimo de três partidas. A partir de 2026, serão jogos de turno e returno, com um mínimo de seis partidas.

O número de jogos da A3 passará de 78 para 126 partidas, e de datas no calendário, de 11 para 14.

A Copa do Brasil, disputada entre 14 de maio e 19 de novembro, vai começar em 22 de abril e vai até 15 de novembro.

As quartas de final, semifinais e finais, em vez de jogo único, passam a ser disputadas em jogos de ida e volta. O total de partidas aumenta de 64 para 72, com o número de datas indo de oito para 11.

Das principais competições da categoria adulta, apenas a Supercopa feminina será reduzida sob o novo calendário. Em 2025, oito clubes se enfrentaram em torneio no formato de mata-mata, enquanto em 2026 serão apenas dois, com a equipe campeã brasileira (Corinthians) medindo forças com a vencedora da Copa do Brasil (Palmeiras), no dia 8 de fevereiro.

A1

- Data em 2025: de 23.03 até 14.09

- Data em 2026: 14.02 até 4.10

- Número de participantes em 2026: 18

- Número de participantes em 2027: 20

- Número de participantes em 2028: 20

- Número de partidas em 2026: de 134 para 167

- Número de datas em 2026: de 21 para 23

A2

- Data em 2025: 19.04 até 30.08

- Data em 2026: 14.03 até 19.09

- Número de participantes em 2026: 16

- Número de participantes em 2027: 18

- Número de participantes em 2028: 20

- Número de partidas em 2026: de 70 para 134

- Número de datas em 2026: de 13 para 21

A3

- Data em 2025: 26.04 até 16.08

- Data em 2026: 21.03 até 5.09

- Número de participantes em 2026: 32

- Número de participantes em 2027: 32

- Número de participantes em 2028: 32

- Número de partidas em 2026: de 78 para 126

- Número de datas em 2026: de 11 para 14

COPA DO BRASIL

- Data em 2025: 14.05 até 19.11

- Data em 2026: 22.04 até 15.11

- Número de participantes em 2026: 66

- Número de participantes em 2027: 70

- Número de participantes em 2028: 72

- Número de partidas em 2026: de 64 para 72

- Número de datas em 2026: de 8 para 11