SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante João Gomes está próximo de trocar o lanterna da Premier League por um dos maiores clubes do futebol local. O Wolverhampton tem negociações avançadas com o Manchester United pelos serviços do brasileiro.

Os Red Devils já vinham demonstrando interesse no ex-Flamengo desde o ano passado. Agora, intensificaram as conversas para tentar chegar ao denominador comum antes de 2025. A informação inicial é do portal "Record", de Portugal.

O gigante inglês está pronto para desembolsar 44 milhões de libras, cerca de R$ 310 milhões, por João Gomes. O montante equivale a valores fixos e bonificações por metas, segundo apurou a reportagem do UOL.

João Gomes chegou a atuar como capitão do Wolverhampton nesta temporada. Devido aos resultados da equipe, que é lanterna da Premier League, ele quer mais protagonismo.

A campanha do Wolverhampton também é trunfo para o final feliz na negociação. Com dois pontos em 36 possíveis neste início da Premier League, o clube inglês flerta com o rebaixamento e pode aproveitar o momento para iniciar a reconstrução.

Essa vontade de aparecer passa pelo sonho de disputar uma Copa do Mundo. O volante foi convocado por Ancelotti em outubro, mas não entrou em campo. No United, ele jogaria com Matheus Cunha e Casemiro, da seleção brasileira.

QUANTO O FLAMENGO RECEBERIA?

O time carioca vendeu João Gomes ao Wolverhampton em 2023, por 19 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões na cotação da época.

O clube manteve 10% dos direitos econômicos do jogador e tem mais 4% no mecanismo de solidariedade da Fifa. Dessa forma, se a negociação se concretizar nos moldes citados, o Flamengo receberia R$ 46,5 milhões.