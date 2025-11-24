SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras desembarcou em Porto Alegre sem onze jogadores para o duelo desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão.

Carlos Miguel, Piquerez, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Flaco López, Allan e Vitor Roque não viajaram com o elenco para o jogo contra o Grêmio. A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pela reportagem.

Os atletas que ficaram em São Paulo seguirão um cronograma de treinamentos de olho na final da Copa Libertadores, no sábado (29). A ideia do clube é preparar bem esses jogadores para a decisão.

Um provável Palmeiras para o jogo de amanhã tem: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues.

Os atletas que ficaram em São Paulo se juntam ao restante do elenco em Porto Alegre. O Palmeiras deixará a cidade na quarta, às 13h (de Brasília).