SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após longo esforço nas últimas semanas, Léo Ortiz estará com a delegação do Flamengo em Lima. O zagueiro vive os últimos dias de recuperação para tentar começar a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no time titular.

Léo Ortiz treinou com o grupo sem maiores restrições nesta segunda-feira (24). Ele está na fase final dos cuidados junto ao departamento médico.

Mesmo assim, o Flamengo optou por preservá-lo no jogo contra o Atlético-MG. Filipe Luís disse, em coletiva, que queria dar minutos a Ortiz antes da final da Libertadores, mas não foi possível.

"A intenção é que ele volte a campo. Teve uma lesão complicada, fez um sacrifício contra o Racing, e agora deve voltar nesta semana", disse, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino.

A ausência contra o Atlético-MG, contudo, praticamente garante Léo Ortiz na final da Libertadores. A reportagem apurou que só um desastre o tiraria de campo, embora os minutos serão trabalhados com a comissão técnica.

O defensor está fora desde o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing. Ele teve um estiramento no tornozelo direito na ida, disputada no Maracanã, e esteve em Avellaneda no sacrifício.

Os minutos no El Cilindro ajudaram na classificação para a final, mas cobraram seu preço. A lesão se agravou, e Ortiz precisou ficar parado por mais tempo que o esperado.

Para estar em Lima, Ortiz faz tratamento em três momentos do dia. São sessões diárias de fisioterapia, além dos exercícios no Ninho, em casa. O defensor possui estrutura semelhante a do Ninho do Urubu.

VAI SER NO SACRIFÍCIO?

Provavelmente. Torcedor do Flamengo, Léo Ortiz nunca colocou a ausência na final da Libertadores em pauta. Por isso ele esteve tão envolvido na recuperação.

A questão é a infiltração. O defensor faz de tudo para se recuperar naturalmente e evitar a necessidade de injeções no joelho para estar em campo.

A presença, como titular ou não, será definida ao longo da semana por Filipe Luís. A final da Libertadores será disputada neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.