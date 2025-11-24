SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol mostrou mais uma vez quem manda no José Maria de Campos Maia, venceu o Ceará com autoridade por 3 a 0 e ficou bem perto de garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O resultado foi válido pela 35ª rodada do Brasileirão e manteve os paulistas invictos em casa no torneio.

Negueba, Reinaldo e Alesson marcaram para a equipe de Rafael Guanaes, que chegou aos 63 pontos na 4ª posição. O time do interior está atrás apenas de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo.

O Ceará, por outro lado, estacionou nos 42 pontos e ainda corre risco de rebaixamento. O elenco comandado por Léo Condé ocupa o 14º lugar e pode ser ultrapassado pelo Inter, que joga contra o Santos nesta noite.

Os times voltam aos gramados no sábado. O Mirassol encara o desesperado Vitória em Salvador, enquanto o Ceará recebe o embalado Cruzeiro para fugir de vez do Z4.

COMO FOI O JOGO

O Mirassol demorou só dois minutos para abrir o placar. Depois de a zaga afastar um cruzamento de Lucas Ramon, Negueba dominou, cortou para dentro e bateu para o gol. A bola espirrou e voltou para o próprio camisa 11, que caprichou na segunda tentativa e cravou o 1 a 0.

Dominando o confronto, os mandantes encaminharam a vitória aos 22 minutos a partir do artilheiro Reinaldo. Em falta sofrida por Negueba na ponta direita, o lateral cruzou de maneira venenosa e viu a bola passar por todo mundo antes de estufar as redes de Bruno Ferreira e chegar ao seu 13º gol neste Brasileirão: 2 a 0.

Depois de parar em Walter, o Ceará voltou a ficar perto de diminuir o prejuízo pouco antes do intervalo. Em escanteio cobrado por Lucas Mugni, o zagueiro Marcos Victor subiu mais do que todo mundo e cabeceou firme para o gol -o problema é que a bola passou a centímetros da trave dos paulistas.

O 2º tempo até começou equilibrado, mas a falta de luz no José Maria de Campos Maia obrigou a arbitragem a paralisar o duelo. Depois de quase dez minutos de interrupção diante do "apagão" em um dos refletores, a iluminação foi retomada, e a bola voltou a rolar.

Alesson, com um golaço, decretou a vitória do Mirassol. Depois de Gabriel puxar contra-ataque com extrema liberdade pelo meio, o atacante, substituto de Negueba, recebeu o passe do companheiro, cortou para o meio e encontrou o ângulo de Bruno Ferreira, que tentou, em vão, espalmar: 3 a 0.

Os visitantes ainda tentaram reagir com Fabiano Souza. O lateral-direito foi esperto ao se antecipar durante uma saída defensiva do Mirassol, ficou com a posse e bateu forte, mas a bola caprichosamente bateu na trave de Walter antes de ser afastada pela defesa.