RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo pode ser campeão brasileiro de 2025 já na noite desta terça-feira (25), em duelo que começa às 21h30, quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, local onde já fincou seu nome na história por ter sido o primeiro e único a conquistar um título.

CONQUISTA TEVE GOLAÇO DE PLATA

A Arena MRV, que fica em Belo Horizonte (MG), foi inaugurada em 15 de abril de 2023. A primeira final disputada no estádio foi justamente entre o clube mineiro - dono da casa - e o Rubro-Negro, válida pela Copa do Brasil de 2024.

Após vencer na ida, no Maracanã, por 3 a 1, o Flamengo também foi impiedoso na volta e bateu o Galo por 1 a 0 com direito a um golaço do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que arrancou e deu um leve toque de cobertura sobre o goleiro Éverson aos 37 minutos do segundo tempo.

Plata está relacionado para o jogo desta terça-feira (25) e disputa uma vaga entre os titulares. O jogador, porém, está suspenso da final da Libertadores no próximo sábado, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

Aquela conquista também foi a primeira de Filipe Luís como técnico profissional. O treinador comentou a situação, mas lembrou que também já sofreu o revés da eliminação na Copa do Brasil deste ano justamente no estádio e contra o Galo.

Um adversário muito difícil, um campo difícil. É verdade que tenho essa alegria (primeiro título da carreira), mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis (também para o Atlético-MG). O adversário vem ferido por perder a final (Copa Sul-Americana), mas conheço muito bem o treinador, é meu amigo, o Sampaoli. Sei taticamente o quanto é incrível e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Mas só penso no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá.Filipe Luís, sobre o duelo com o Atlético-MG

ATLÉTICO-MG JÁ FOI CAMPEÃO DUAS VEZES APÓS INAUGURAÇÃO, MAS FORA DA ARENA MRV

O Atlético-MG foi bicampeão mineiro após a inauguração da Arena MRV, mas ambas as conquistas aconteceram fora de seu estádio.

Em 2024, bateu o Cruzeiro, no Mineirão, por 3 a 1, diante de um estádio tomado de cruzeirenses, já que o clássico era com torcida única. Somente a partida de ida foi disputada na Arena MRV, com empate por 2 a 2.

Já em 2025 os dois jogos da final, contra o América-MG, foram realizados no Mineirão. Na ida, o Galo goleou por 4 a 0. Na volta, perdeu por 1 a 0.

O QUE PRECISA ACONTECER PARA O FLAMENGO SER CAMPEÃO HOJE?

Para o Flamengo ser campeão brasileiro nesta terça-feira (25), precisa vencer o Atlético-MG e torcer para que o Palmeiras perca para o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Caso o Alviverde apenas empate, a disputa segue em aberto matematicamente, mas a situação fica praticamente irreversível, já que o Rubro-Negro teria que perder os dois jogos restantes, o clube paulista vencer os seus e tirar uma diferença grande de saldo de gols.

Atualmente, o Rubro-Negro tem 74 pontos contra 70 do Palmeiras. Após as partidas desta terça-feira (25), o Flamengo recebe o Ceará, no Maracanã, dia 3 de dezembro, e finaliza fora, contra o Mirassol, dia 7. Já o Palmeiras visita o Atlético-MG, dia 3, e o Ceará, dia 7.