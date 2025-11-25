SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate foi eliminado pelo Racing, nesta segunda-feira (24), nas oitavas de final do Clausura [segundo turno] do Campeonato Argentino e, agora, pode depender do Boca Juniors para não ficar sem uma vaga na Libertadores após 11 participações consecutivas.
DO QUE O RIVER PRECISA
O River Plate precisa que o título do Clausura fique com o Boca Juniors, Argentinos Juniors ou Lanús. Só neste cenário o time comandado por Marcelo Gallardo conseguirá participar da próxima edição da Libertadores.
E mesmo assim, o River entraria somente na Pré-Libertadores. A equipe chegaria como a quarta melhor colocada na tabela anual e participaria da fase inicial da competição.
Uma das "esperanças" do River vai por água abaixo em breve. Isso porque Boca Juniors e Argentinos Juniors serão adversários nas quartas de final do Clausura, o que causará a eliminação de um deles.
O Lanús ainda jogará as oitavas de final. A equipe enfrentará o Tigre, em casa, nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília).
COMO ISSO ACONTECE?
O River não conquistou nenhuma das cinco vagas diretas destinadas à Argentina na fase de grupos. Elas são dadas aos campeões do Apertura [Platense], do Clausura [a definir], da Copa Argentina [Independiente Rivadavia] e aos dois melhores colocados na tabela anual [Rosario Central e Boca Juniors].
O terceiro colocado da tabela anual fica com a vaga na Pré-Libertadores. O Argentinos Juniors foi quem terminou nesta posição.
A Argentina "ganhou" uma vaga extra por causa do Lanús. O time foi campeão da Sul-Americana sobre o Atlético-MG, no último sábado, e se garantiu na fase de grupos da Libertadores.
Dessa forma, o River só herdará uma vaga se um time que já tenha se classificado ganhe o Clausura. Neste cenário, o Argentinos Juniors iria direto aos grupos, e os Millonarios ficariam com a "pior" vaga, na Pré-Libertadores.
FRACASSOS NA TEMPORADA
O River Plate viveu uma temporada desastrosa. Além da eliminação para o Racing no último minuto, nesta segunda-feira (24), o time caiu para o Platense, nas quartas de final do Apertura, para o Independiente Rivadavia, na semifinal da Copa Argentina, e para o Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores.
O fracasso na temporada vem em um ano que prometia. O elenco conta com diversos nomes que foram campeões com a Argentina na Copa do Mundo de 2022 e com medalhões como os colombianos Quintero e Borja. Havia ainda a joia Mastantuono, que foi para o Real Madrid após o Mundial.
O ano ruim deve causar muitas mudanças no elenco. Borja, ex-Palmeiras, e Nacho Fernández, ex-Atlético-MG, são alguns dos nomes que devem entrar na barca de dispensas da diretoria, segundo a imprensa local.