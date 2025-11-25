(UOL/FOLHAPRESS) - O empate diante do Internacional no Beira-Rio, nesta segunda-feira (24) (24), complicou a vida do Santos no Brasileiro: as chances de rebaixamento do Peixe aumentaram para 57,8%, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O QUE ACONTECEU

O risco do Santos aumentou: na última rodada, as chances de rebaixamento eram de 47,7%. O Peixe entrou na zona de rebaixamento e está um ponto atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. O rubro-negro baiano tem 43,5% de risco de queda.

A luta para fugir do rebaixamento será intensa nas últimas três rodadas: Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Grêmio não chegam a 1% de risco.

O Vasco tem 2,1%, o Ceará, 3,1%, e o Inter, 6,5%. O empate em casa não aliviou a situação do Inter, que ainda tenta fugir da zona de confusão, próxima do Z4.

Além do Sport, já rebaixado, o Juventude também já está com um pé na Série B, com 97,9% de risco de rebaixamento. O Fortaleza tem 88,6% de chance de cair.

O Santos enfrenta o já rebaixado Sport, em casa, visita o Juventude e recebe o Cruzeiro nos seus últimos três compromissos do campeonato, valendo a permanência na primeira divisão em 2026.