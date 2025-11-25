(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo terá um lucro líquido estimado de R$ 4 milhões com os dois shows do Oasis no Morumbis. A troca do gramado será paga pela Live Nation, organizadora do evento.

RETORNO AO MORUMBIS

O UOL apurou que o São Paulo não terá nenhum encargo na 'readaptação' do Morumbis para o futebol. O clube corre, agora, contra o tempo para preparar o estádio para a partida do próximo dia 3, contra o Internacional, pela 37ª rodada do Brasileiro.

O embate estava, inicialmente, marcado para ser disputado na Vila Belmiro, mas foi realocado para São Paulo depois de o Tricolor protocolar um pedido à CBF, alegando que seu estádio teria condições de receber a partida.

TROCA DO GRAMADO

À reportagem, fontes revelaram que o Morumbis terá seu gramado totalmente replantado nos próximos dias. A garantia é de que o piso estará próprio e com qualidade para a bola rolar.

O plano do São Paulo será replantar utilizando 'tapetes' desenrolados ao longo do campo. Depois de 'encaixados', serão tratados, nivelados e, por fim, pintados com as linhas brancas.

O prazo para a adequação total é de 24 horas antes do jogo, no dia 2 de dezembro.

DESPEDIDA EM CASA

O São Paulo fez três partidas como mandante seguidas na Vila Belmiro nas últimas semanas, consequência de uma série de shows sediados no Morumbis neste final de ano. No recorte, uma vitória, um empate e uma derrota.

Esse será o último jogo do Tricolor em casa no ano. Na 38ª e última rodada do Brasileiro, viajará a Salvador para enfrentar o Vitória.