SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG pode viver um pesadelo nesta semana. Após ficar com o vice na Copa Sul-Americana, contra o Lanús, o clube mineiro pode assistir ao Flamengo se sagrar campeão em plena Arena MRV. A procura dos atleticanos por ingressos para o duelo é baixa.

RECORDE NEGATIVO?

O menor público pagante do ano na Arena MRV foi no jogo entre Atlético-MG e Maringá, válido pela Copa do Brasil 2025. Na ocasião, 19.853 torcedores pagaram ingresso.

Foi o único jogo com menos de 20 mil pagantes desde a inauguração do estádio. Os duelos com Fortaleza, em 2024, e Red Bull Bragantino, neste ano, chegaram perto da marca. Foram 20.089 e 20.092 torcedores, respectivamente.

O recorde negativo, contudo, deve ser quebrado nesta terça-feira (25). O UOL apurou que o jogo entre Atlético-MG e Flamengo tem cerca de sete mil ingressos vendidos até o momento da publicação desta reportagem.

OS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A BAIXA PROCURA

A frustração na Copa Sul-Americana joga contra o Atlético-MG neste cenário. Favorito na decisão, o Galo acabou perdendo para o Lanús por 5 a 4 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

A terceira final importante seguida com derrota pode afastar o torcedor mineiro da Arena MRV. Ainda mais porque jogadores se envolveram em discussão com torcedores ainda no Defensores Del Chaco, em Assunção.

Em parcela menor, mas ainda importante, está a possibilidade de o Flamengo se sagrar campeão brasileiro. Se o Galo perder, e o Palmeiras for derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre, o clube carioca garante a taça.

Vale lembrar que o Rubro-Negro é o único clube a ser campeão na Arena MRV. O Atlético-MG venceu dois estaduais desde a inauguração do seu estádio, mas os jogos do título foram no Mineirão.

Quando teve a oportunidade de conquistar o título, em 2024, o Galo perdeu a final da Copa do Brasil para o próprio Flamengo. Agora, existe a possibilidade de minar os planos do rival, ou lamentar mais uma vez.