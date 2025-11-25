SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tarde de Liga dos Campeões reserva o primeiro encontro de estrelas da próxima geração: Estêvão x Lamine Yamal. Eles chegam com o espanhol tendo leve vantagem sobre o adversário brasileiro nesta edição.

OS NÚMEROS DE CADA UM

Estêvão tem dois gols marcados até aqui. Yamal tem o mesmo número, mas tem uma assistência realizada, somando três participações em tentos do Barcelona.

Yamal tem alguns minutos a mais que Estêvão. O espanhol soma 255 minutos em campo, enquanto o brasileiro tem 225.

Estêvão tem um jogo a mais do que Yamal nesta edição. O brasileiro disputou quatro [dois como titular e dois saindo do banco], enquanto o espanhol participou de três [todos como titular].

REALIDADES UM POUCO DIFERENTES

Lamine Yamal já é um nome mais consolidado no futebol europeu. O espanhol surgiu como grande destaque no Barcelona e já está em sua terceira temporada na equipe principal. Ele é o camisa 10, titular absoluto e principal referência ofensiva e de criação do time comandado por Hansi Flick.

Os números mostram isso. São 12 jogos de Yamal na temporada, com seis gols marcados e sete assistências feitas.

Estêvão chegou ao Chelsea nesta temporada. O brasileiro foi contratado pelos Blues há um tempo, mas só pôde se transferir ao clube no meio deste ano, após completar 18 anos e jogar o Mundial pelo Palmeiras.

A titularidade ainda é algo pelo qual Estêvão luta. O técnico Enzo Maresca tem testado muitos nomes e não garante titularidade ao brasileiro que, mesmo assim, já disputou 16 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência.

O protagonismo na seleção acontece de lado a lado. Apesar das polêmicas recentes causadas por cortes devido às lesões, Yamal segue sendo a principal estrela espanhola. No Brasil, Estêvão é o artilheiro com Carlo Ancelotti e virou o principal jogador na reta final rumo à Copa.

As comparações com Yamal parecem inevitáveis, ainda mais na imprensa europeia. O técnico italiano do Chelsea tenta frear isso.

"É um prazer para os amantes do futebol ver o Estêvão, assim como o Lamine Yamal. Estamos felizes por termos o Estêvão conosco e esperamos que ele se saia muito bem. Ele tem que estar feliz, não deve pensar em ser melhor do que este ou aquele jogador. Só precisa se aprimorar a cada dia. Tentar trabalhar duro, melhorar", afirma Enzo Maresca.

Os dois podiam ter sido uma dupla no Barça. O clube espanhol chegou a demonstrar interesse em Estêvão, mas três fatores fizeram isso cair por terra: o surgimento do próprio Yamal, a decepção com Vitor Roque e a falta de dinheiro para negociar.

O primeiro duelo da dupla ocorre nesta terça-feira (25), a partir das 17h (de Brasília). O Chelsea recebe o Barcelona, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.