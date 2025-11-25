SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diego Maradona, célebre jogador de futebol argentino morto em 2020, será tema de uma série de animação.

A Reliance Animation , estúdio com sede na Índia, será responsável por desenvolver o projeto, que ainda não tem uma data de lançamento. A animação deve abordar a trejatória do ídolo argentino, desde os primeiros anos de carreira até a consagração mundial, passando por seus momentos de adversidade.

Para contar a história, o estúdio firmou um acordo com a Sattvica SA, que detém os direitos de propriedade intelectual de Maradona.

"Estamos entusiasmados para levar a extraordinária história de Diego Maradona a uma nova geração por meio da animação", disse Shibasish Sarkar, presidente do estúdio, à revista americana Variety. "Sua trajetória de resiliência, paixão e conquistas transcende o esporte, e acreditamos que inspirará o público em todo o mundo."

Campeão mundial em 1986, quando teve seu auge na Copa do México, Maradona tornou-se uma das figuras mais populares e controversas do futebol. Ganhou em 2000 uma eleição popular feita pela Fifa na internet para eleger o melhor jogador do século 20.

Com 53,6% dos votos, superou Pelé (18,53%) nessa enquete e levou um troféu da entidade, que conferiu também ao brasileiro um prêmio de melhor do século 20, só que em votação da "Família do Futebol", um comitê montado pela Fifa.

O jogador morreu em 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória em casa, em Tigre, na região de Buenos Aires.