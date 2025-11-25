SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Remo garantiu a presença na Série A em 2026, após acesso dramático na última rodada. É a primeira vez em 31 anos que o clube paraense estará na primeira divisão, e a notícia traz coincidência que anima a seleção brasileira.

HEXA MAIS PRÓXIMO?

A equipe de Belém esteve na elite do futebol brasileiro pela última vez em 1994. Na ocasião, o Remo acabou rebaixado para a Série B após terminar a repescagem na penúltima posição.

Naquele ano, o Brasil saiu de uma fila de 24 anos e se sagrou tetracampeão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos. O tempo sem títulos é o mesmo de 2026, quando o Remo volta à Série A.

A seleção brasileira até conseguiu o penta com o Remo na segunda divisão, porém, a notícia pode animar os supersticiosos. O último título do Brasil na Copa do Mundo foi em 2002.

Os 24 anos, contudo, não emplacam o maior jejum de títulos da Copa do Mundo para a seleção brasileira. A Amarelinha demorou 28 anos para conquistar a competição pela primeira vez.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e deve ser cabeça de chave no sorteio dos grupos, que será realizado no dia 5 de dezembro.