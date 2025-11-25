SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay, do Corinthians, passou por uma punção articular no joelho esquerdo seguida da aplicação de ácido hialurônico, na última segunda-feira.

O atleta assustou os internautas após postar a cena de uma seringa com agulha longa retirando líquido viscoso e com sangue do joelho. No entanto, o tratamento é bem comum entre atletas de alto rendimento.

PROCEDIMENTO É COMO UMA 'TROCA DE ÓLEO'

O procedimento ?chamado tecnicamente de artrocentese? serve para retirar o líquido acumulado dentro da articulação e aliviar a pressão causada pelo inchaço. No caso de Memphis, segundo a especialista, a intervenção faz sentido diante do diagnóstico divulgado pelo Corinthians: um entorse no joelho e a presença de edema ósseo.

De acordo com a ortopedista Ana Paula Simões, diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), quando ocorre um trauma no joelho, como uma torção durante o jogo, pode haver sangramento dentro da articulação ?quadro conhecido como hemartrose. Esse acúmulo de sangue causa dor intensa, limita a mobilidade e inibe a musculatura, impedindo o atleta de desempenhar normalmente.

"Quando retiramos esse líquido, especialmente quando há sangue, o objetivo é aliviar a dor e devolver mobilidade ao joelho. O sangue dentro da articulação libera ferro e citocinas inflamatórias, o que pode acelerar um processo de artrose se não for removido", afirma Ana Paula Simões, diretora da SBMEE, à reportagem.

Depois da punção, Memphis recebeu uma aplicação de ácido hialurônico, substância utilizada para melhorar a lubrificação articular. A médica comparou o processo a uma manutenção mecânica.

"Se você quiser traduzir de forma simples, é como uma troca de óleo [no carro]. Você tira o líquido velho -inflamado, com sangue- e coloca um novo, que ajuda a lubrificar a articulação e reduzir o atrito", diz Ana Paula.

Simões destaca, entretanto, que o ácido hialurônico não trata a causa principal do problema, que no caso do atacante é o edema ósseo, sofrido no clássico contra o São Paulo, na última quinta-feira. Na ocasião, Memphis começou no banco por desgaste após defender a seleção da Holanda na Data Fifa, mas entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol da vitória corintiana por 3 a 1.

"Para o edema ósseo, o papel agora é da fisioterapia: controlar a inflamação, fortalecer a musculatura e permitir que o osso se recupere. Só assim o atleta consegue voltar a jogar sem risco de novas lesões", afirma.

O Corinthians não divulgou prazo de retorno, e Memphis segue como dúvida nos próximos jogos. O time ainda tem quatro partidas pelo Brasileiro e enfrenta o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil em 10 de dezembro.

