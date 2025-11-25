(UOL/FOLHAPRESS) - Calleri voltou a treinar ao lado de companheiros, nesta terça-feira (25), mas dificilmente reforçará o São Paulo nesta reta final de temporada.

SEM RISCOS

O UOL apurou que a tendência é de o São Paulo 'segurar' o atacante e só voltar a utilizá-lo em 2026. O camisa 9 tem feito atividades com bola nas últimas semanas e foi a campo normalmente no período aberto à imprensa no CT da Barra Funda nesta manhã.

Inicialmente, a expectativa era de até oito meses de recuperação, e agora em novembro Calleri completou o sétimo mês fora. A avaliação interna, a reportagem ouviu, é que acelerar o processo acima do período estimado poderia ser um 'risco desnecessário' no final deste ano.

MAIS DE UM TIME FORA

A grande 'vilã' da temporada tricolor foi a recorrentemente cheia lista de desfalques ao longo do ano. Neste fim de 2025, o Tricolor, atual oitavo colocado com 48 pontos e repleto de desfalques, briga apenas por uma vaga na pré-Libertadores com mais de um time com 'check-in' no departamento médico.

Atualmente, o São Paulo tem, além de Calleri, outros 12 atletas lesionados. O ponto positivo, nesta terça, foi o retorno de Rodriguinho, que se recuperou de um quadro de bronquite e de dores no joelho. Ferreira, em compensação, mais uma vez não treinou, com um edema na coxa.

O Fluminense, adversário desta quinta-feira, abre o G7 sete pontos à frente, o que significa que o São Paulo precisa vencer para chegar às duas últimas rodadas com alguma chance. A bola rola no Maracanã, às 20h30 (de Brasília).