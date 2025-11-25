(UOL/FOLHAPRESS) - Emprestado pelo São Paulo, Giuliano Galoppo não atingiu as metas para ativar a cláusula de compra automática em seu contrato de empréstimo no River Plate.

A CINCO MINUTOS DA META

Segundo apurou o UOL, o meia ficou a cerca de cinco minutos de bater os objetivos. Ele foi a campo no segundo tempo da eliminação do River para o Racing, nas oitavas de final do Campeonato Argentino ? a última partida do clube portenho no ano.

O vínculo ditava que Galoppo precisava atuar por ao menos 45 minutos em 50% dos jogos nesta temporada. Ele ficou um atrás do necessário, já que saiu do banco de reservas aos 11 minutos do segundo tempo no El Cilindro ?o jogo foi encerrado aos 51 minutos.

O São Paulo lucraria 3,8 milhões de dólares caso o gatilho contratual fosse ativado.

SÃO PAULO NEGOCIA VENDA

O Tricolor, no entanto, não faz oposição à permanência do argentino. O próprio diretor executivo do clube, Rui Costa, admitiu manter negociações com o River pela saída do atleta.

A ideia inicial, o UOL apurou, seria uma troca envolvendo Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, nesta terça-feira (25) emprestados pelo clube portenho. Os clubes conversam, mas sem grandes avanços por ora.

Díaz já bateu suas metas para permanência, com cláusula de aquisição avaliada em 2 milhões de dólares. Tapia, enquanto isso, tem vínculo até o meio de 2026.