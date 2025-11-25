(UOL/FOLHAPRESS) - Com receio de protestos contra a gestão de Julio Casares, o São Paulo oficializou à CBF uma solicitação para que a partida contra o Internacional seja disputada na Vila Belmiro, e não mais no Morumbis. A partida será na quinta da próxima semana, 20h.

INCÔMODO COM MANIFESTAÇÕES

A mudança se dá pelo temor de Casares por mais protestos da torcida contra a atual gestão, conforme fontes na própria situação admitiram ao UOL. Nas redes sociais, torcidas organizadas convocariam uma manifestação para a partida.

O presidente do São Paulo tem sido alvo de protestos de torcedores nos últimos jogos como mandante, incluindo em partidas na Vila Belmiro ?cenário repetido na vitória deste domingo, também na Baixada Santista, sobre o Juventude.

Pelo acordo do clube com a produtora Live Nation, o Morumbis foi palco de diversos shows durante o mês de novembro, em meio à reta final do Campeonato Brasileiro. Lutando por vaga na Pré-Libertadores de 2026, a mudança do mando de campo em um momento decisivo da temporada não foi bem aceita pela torcida.

Como o UOL informou anteriormente, o jogo contra o Inter já estava inicialmente marcado para a Vila Belmiro, mas foi realocado para o Morumbis por pedido do próprio São Paulo.

O UOL apurou que a qualidade do gramado não seria um problema. Além disso, a palavra era de que o palco dos shows da banda Oasis, que ocorreram neste final de semana, já estaria desmontado, possibilitando até mesmo a disponibilização da carga máxima de ingressos.

O UOL teve acesso a detalhes do ofício. O São Paulo argumenta que o gramado não teria plenas condições de jogo, contradizendo o discurso adotado nos últimos dias.

BASTIDORES

A decisão de tirar novamente o jogo do Morumbis gerou atritos políticos entre membros da Situação. Sob condição de anonimato, partidários de Casares admitiram incômodo com a linha de ação do presidente.

O mandatário foi aconselhado por aliados políticos a manter o jogo no estádio. A avaliação era que o clube já havia feito uma mobilização grande sobre o tema nas últimas semanas e que a decisão de voltar atrás apenas aumenta as críticas por parte do torcedor.

Em contato com o UOL, a assessoria do São Paulo informou que aguarda a confirmação da CBF para oficializar a mudança e que não comentará o assunto antes disso.