SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu que a Copa do Mundo de 2026 terá "super cabeças de chave", mas nenhum deles será o Brasil. O UOL explica a nova regra do sorteio.

As quatro melhores seleções do ranking da Fifa serão super cabeças de chave na Copa. São elas: Espanha (1ª), Argentina (2ª), França (3ª) e Inglaterra (4ª).

Elas serão colocadas em lados opostos da chave. A ideia da Fifa é evitar que as quatro melhores seleções do mundo se enfrentem antes da semifinal caso vençam seus grupos, assim como acontece no tênis, por exemplo, onde os melhores atletas participantes de um torneio são sorteados em pontas opostas do chaveamento com o propósito de evitar o confronto entre eles nas primeiras fases.

Neste cenário, um confronto entre Espanha e Argentina, as duas melhores seleções, só aconteceria na final. Só a classificação de uma delas em segundo ou terceiro em seu grupo evitaria esse caminho.

O Brasil é o 5° no ranking da Fifa e ficou de fora do seleto grupo. Dessa forma, não terá restrição quanto à sua alocação nos grupos disponíveis na hora do sorteio do próximo dia 5 de dezembro. A única regra é que não poderá pegar nenhum outro sul-americano na primeira fase.

A seleção brasileira, ainda assim, será uma das cabeças de chave do torneio. O Brasil está ao lado do quarteto, além de México, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Bélgica, Portugal e Holanda.

AS OUTRAS REGRAS DO SORTEIO

As seleções anfitriãs já sabem em quais grupos vão ficar. O México fará parte da chave A, o Canadá, da B, e os Estados Unidos, da D. A Fifa também já definiu como ficará a posição de cada representante dos potes sorteados em cada chave [veja abaixo].

As seleções vindas das repescagens entrarão no pote 4. São quatro vagas na repescagem da Europa e duas na repescagem mundial entre países de outros continentes.

Seleções da mesma confederação não poderão se enfrentar na fase de grupos. A exceção é a Europa, que tem número maior de seleções classificadas do que grupos disponíveis [16 a 12], mas há um limite máximo de duas por chave.

O sorteio começará com o Pote 1. Após ele ser esvaziado, vem o Pote 2 e assim por diante, até o último. Caso uma seleção seja sorteada para um grupo onde não possa ficar, ela será realocada ao seguinte.

A Fifa só vai detalhar os estádios e cidades onde cada seleção vai jogar no dia seguintuoe ao sorteio. A entidade já tem uma base de onde cada grupo vai passar, mas não definiu o caminho jogo a jogo.

Como ficaram os potes da Copa

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2

Desenho de cada grupo

Grupo A: México, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo B: Canadá, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo C: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo D: Estados Unidos Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo E: Pote 1, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo F: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo G: Pote 1, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo H: Pote 1, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo I: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo J: Pote 1, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo K: Pote 1, Pote 4, Pote 3, Pote 2

Grupo L: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3