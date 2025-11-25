SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou, nesta terça-feira (25), as regras e potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. As definições da entidade permitem a formação de alguns possíveis grupos da morte.

ALGUNS GRUPOS DA MORTE POSSÍVEIS

Brasil, Croácia, Argélia/Egito e Itália/Polônia/Suécia*

Brasil, Marrocos, Noruega e Itália/Polônia/Suécia*

Espanha, Uruguai, Egito e Itália/Polônia/Suécia*

Argentina, Croácia, Noruega e Gana

Alemanha, Colômbia, Egito e Itália/Polônia/Suécia*

*Seleções ainda precisam passar pela repescagem

EXEMPLOS MENOS BADALADOS

Canadá, Áustria, Tunísia e Nova Zelândia

México, Suíça, Uzbequistão e Cabo Verde

EUA, Austrália, Escócia e Nova Zelândia

COMO FICARAM OS POTES DA COPA

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e AlemanhaPote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e AustráliaPote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do SulPote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2

REGRAS DO SORTEIO

O Brasil será cabeça de chave. A seleção brasileira ocupará o mesmo pote que os anfitriões México, EUA e Canadá, além de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. O ranking da Fifa foi o critério usado para a definição dos potes.

As seleções anfitriãs já sabem em quais grupos vão ficar. O México fará parte da chave A, o Canadá da B, e os Estados Unidos da D. A Fifa também já definiu como ficará a posição de cada representante dos potes sorteados em cada chave [veja abaixo].

As seleções vindas das repescagens entrarão no pote 4. Serão dois torneios diferentes: um dará quatro vagas a europeus, e outro dará duas entradas que serão disputadas entre países de outros continentes.

Seleções da mesma confederação não poderão se enfrentar na fase de grupos. A exceção é a Europa, que tem número maior de seleções classificadas do que grupos disponíveis [16 a 12], mas há um limite máximo de duas por chave.

As duas melhores seleções no ranking da Fifa [Espanha e Argentina] ficarão em lados opostos caso vençam seus grupos. A ideia da Fifa é evitar que as duas mais bem ranqueadas se enfrentam antes de uma eventual final. O mesmo vale para França e Inglaterra, terceira e quarta colocadas do ranking.

O sorteio será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos. O calendário detalhado será oficializado no dia seguinte.

O sorteio começará com o Pote 1. Após ele ser esvaziado, vem o Pote 2 e assim por diante, até o último. Caso uma seleção seja sorteada para um grupo onde não possa ficar, ela será realocada ao seguinte.