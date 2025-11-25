SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil só conhecerá em quais estádios e cidades vai jogar na Copa do Mundo de 2026 um dia após o sorteio da fase de grupos.

Nesta terça-feira (25), a Fifa anunciou as regras e os potes do sorteio do próximo dia 5 de dezembro. O Brasil será cabeça de chave e estará no Grupo C, E, F, G, H, I, J, K ou L. As outras chaves já estão ocupadas pelos anfitriões México, Estados Unidos e Canadá.

O calendário, no entanto, só será divulgado no dia seguinte pela Fifa. A entidade já definiu em quais estádios cada grupo irá passar, mas só detalhará jogo a jogo cerca de 24 horas após o sorteio.

Além de anunciar os potes e regras, a Fifa já definiu como ficará a disposição de cada chave. A entidade definiu a "ordem" em que cada grupo será preenchido após o sorteio de cada bolinha.

Há a chance de vários grupos da morte. O Brasil, por exemplo, pode pegar Croácia ou Marrocos [pote 2], Noruega ou Egito [pote 3] e um possível europeu como Itália ou Polônia, vindas da repescagem, no pote 4.

Como ficaram os potes da Copa

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2.

DESENHO DE CADA GRUPO

Grupo A: México, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo B: Canadá, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo C: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo D: Estados Unidos, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo E: Pote 1, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo F: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo G: Pote 1, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo H: Pote 1, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo I: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo J: Pote 1, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo K: Pote 1, Pote 4, Pote 3, Pote 2

Grupo L: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3