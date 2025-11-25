SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea não deixou o Barcelona respirar no Stamford Bridge, venceu por 3 a 0 com direito a golaço de Estêvão e ampliou a série invicta na Champions League para quatro jogos. Koundé marcou contra antes de o brasileiro fazer sua magia, e Delap completou a vitória inglesa em noite apagada de Lamine Yamal.

A partida também teve três gols anulados por parte dos mandantes ?dois de Enzo Fernández, na etapa inicial, e um de Andrey Santos, no início do 2º tempo.

O resultado deixou os atuais campeões do mundo com 10 pontos e na 4ª posição da Champions. O Barça, por outro lado, estagnou nos 7 pontos e caiu para o 15º lugar.

Os times voltam a jogar pela Champions no dia 9 de dezembro. O Chelsea encara a Atalanta fora de casa, enquanto o Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt.

COMO FOI O JOGO

A partida começou elétrica, com um gol anulado para o Chelsea e uma chance inacreditável desperdiçada pelo Barcelona. Aos três minutos, os mandantes chegaram a balançar as redes com Enzo Fernández, mas o lance foi invalidado por mão na bola de Fofana pouco antes da assistência. Praticamente no lance seguinte, os espanhóis apertaram a defesa rival, roubaram a bola e deixaram Ferrán Torres cara a cara com Sánchez, mas o atacante deslocou demais o goleiro e errou o alvo.

Os ingleses voltaram a se frustrar com gol invalidado de Enzo Fernández, desta vez aos 23 minutos. Na ocasião, o volante apareceu por trás da marcação e, em posição legal, completou falta cobrada por Estêvão ? o problema é que Caicedo, bastante à frente de todos os outros atletas no momento da batida do brasileiro, havia tentado desviar a bola e, portanto, participou do lance. O VAR rapidamente corroborou a decisão do bandeira.

Imparável, o Chelsea voltou a martelar o gol espanhol e, finalmente, abriu o placar aos 27 minutos com uma forcinha adversária. Depois de Pedro Neto isolar um chute na entrada da área, os mandantes aproveitaram a desatenção espanhola em um escanteio curto, e Cucurella recebeu livre pela ponta da área. O lateral cruzou rasteiro e, no bate-rebate, Koundé acabou jogando contra a própria meta: 1 a 0.

O 1º tempo de um dominado Barcelona terminou ainda mais dramático porque Ronald Araújo foi expulso. O uruguaio, na tentativa de se antecipar a Cucurella em um lance de velocidade, atropelou o espanhol e tomou o seu segundo cartão amarelo, deixando o gramado do Stamford Bridge pouco antes do intervalo.

A etapa final voltou a ter um gol cancelado do time inglês ? desta vez, anotado por um brasileiro. Aos dez minutos, Garnacho recebeu na ponta esquerda e acionou Andrey Santos, que havia acabado de entrar no lugar de Malo Gusto. O volante bateu rasteiro da entrada da área e contou com uma ajudinha de Joan García para balançar as redes, mas viu o lance ser anulado por impedimento do autor da assistência.

Estêvão conseguiu mostrar sua magia aos nove minutos e marcou um golaço. O ex-Palmeiras recebeu passe em um contra-ataque nascido em desarme de Andrey Santos e disparou pela ponta direita. Ele entortou Cubarsí e Baldé e, mesmo com pouco espaço, fuzilou a meta rival com a perna direita e enlouqueceu Stamford Bridge: 2 a 0.

Atordoado, o Barcelona tentou fazer uso de Raphinha para melhorar sua força ofensiva diante de um Yamal apagado, mas foi vazado novamente. Pedro Neto encaixou lindo passe em diagonal para Enzo Fernández, que só tocou para o lado antes de Delap, livre, superar Joan García. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas acabou validado após checagem do VAR: 3 a 0.

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Cartões amarelos: Malo Gusto (CHE); Ronald Araújo (BAR)

Cartões vermelhos: Ronald Araújo (BAR)Gols: Koundé [contra] (CHE), aos 27min do 1º tempo; Estêvão (CHE), aos 9 min do 2º tempo; Delap (CHE), aos 28 min do 2º tempo

CHELSEA

Sánchez; Malo Gusto (Andrey Santos), Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James (Acheampong), Enzo Fernández e Caicedo; Estêvão (Tyrique George), Garnacho (Delap) e Pedro Neto (Gittens). T.: Enzo Maresca

BARCELONA

Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé (Gerard Martín); Eric Garcia, Fermin López (Christensen) e Frenkie de Jong; Yamal (Dani Olmo), Ferrán Torres (Rashford) e Lewandowski (Raphinha). T.: Hansi Flick