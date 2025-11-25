SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, oficializou nesta terça-feira (25) a compra da marca de Pelé por sua empresa, a NR Sports. Ele prometeu unir o nome do Rei do Futebol ao do filho e iniciar uma nova era de exploração da imagem do velho camisa 10, agora atrelada ao entretenimento.

O anúncio foi feito durante uma cerimônia no museu que leva o nome do ídolo, no bairro do Valongo, em Santos, com a presença de ex-jogadores históricos do Santos, como Pepe, Manoel Maria, Edu e Clodoaldo. Estiveram também no evento o presidente do clube, Marcelo Teixeira, e uma das filhas de Pelé, Flávia Arantes do Nascimento.

"Queremos fazer com que ela [a marca] participe não só do esporte mas de todo entretenimento possível", disse Neymar pai.

"A volta do Neymar nos trouxe uma experiência positiva em relação a Santos, Brasil e mundo. A gente andou o mundo inteiro e sabe que hoje nós temos o nosso príncipe. E isso [a compra da marca] vai ser importante para o Brasil, para fazer com que essas duas representações [Neymar e Pelé] possam se unir para uma agregar à outra. Claro que o Pelé é o maior de todos os tempos, mas vamos eternizar os dois não só como lembrança mas como marca", acrescentou.

O valor total do negócio gira em torno de US$ 18 milhões (R$ 96,7 milhões).

O evento do anúncio da compra da marca Pelé não contou com a presença de Neymar. O jogador do Santos só apareceu no vídeo de apresentação.

"Pelé nunca deixou de ser nosso e agora ele é, oficialmente, do Brasil. De novo e para sempre", afirmou, em referência ao fato de que a marca vinha sendo utilizada pela empresa norte-americana Sport 10.

"Eu daria um abraço de agradecimento, de gratidão por tudo o que ele fez no futebol", disse no vídeo o atacante, que se recupera de um problema no joelho esquerdo, acusado no empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, há uma semana.

O camisa 10 não foi relacionado para o confronto com o Internacional, na última segunda (24), em Porto Alegre, que terminou empatado também por 1 a 1.

Segundo o ex-jogador e apresentador Neto, da TV Bandeirantes, ele não jogará mais em 2025. A três rodadas do término do Campeonato Brasileiro, o Santos está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

Questionado sobre o risco de as seguidas lesões atrapalharem os planos da marca, o pai do jogador se irritou. "Não entendi. Não entendi. Você está misturando as coisas", resmungou.

"Nós não sabemos dessa lesão. O Neymar fez um exame de imagem, nós não temos o resultado ainda. Hoje, ele ficou totalmente concentrado. Não falei com o meu filho e não sei do resultado. Como vou responder sobre uma coisa que realmente não sei? Se isso foi o que aconteceu, o médico deve falar com ele amanhã. Vamos falar do avião que voa. Vamos falar de Pelé."

O acordo para a repatriação da marca dá à NR Sports os direitos de usar a imagem de Pelé e explorar comercialmente o licenciamento de produtos, acervos históricos e outras propriedades relacionadas ao ex-jogador, morto em 29 de dezembro de 2022.

Com Pelé ainda vivo, cabia à Sports 10 definir estratégias comerciais e aparições do ídolo em eventos.

A aproximação entre a imagem de Neymar e a de Pelé tem ocorrido desde o retorno do jogador à Vila Belmiro, no início deste ano. Pouco antes do anúncio da segunda passagem do atleta pelo Santos, o clube recriou, com a ajuda de uma inteligência artificial, a voz do Rei do Futebol pedindo seu retorno.

Com a volta selada, Neymar, que utilizou a camisa 11 na maior parte de sua primeira passagem, herdou o icônico número 10, que ficou sem ser utilizado durante a disputa da Série B de 2024. Além disso, passou a ser tratado como "Príncipe", em referência ao fato de ser o herdeiro do Rei, maior ídolo santista.

O Santos também tentava comprar a marca de Pelé e tinha otimismo por um acordo, mas acabou perdendo a concorrência para o pai de Neymar.