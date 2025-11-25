(UOL/FOLHAPRESS) - O volante José Martínez foi multado pela expulsão na derrota do Corinthians para o Cruzeiro, no último domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador foi informado da punição pelo técnico Dorival Júnior e pelo executivo de futebol Fabinho Soldado durante a reapresentação do elenco corintiano nesta terça-feira (25).

Ainda no vestiário do Mineirão, após a partida do fim de semana, Fabinho Soldado já havia conversado de forma firme com todo o grupo, incluindo Martínez.

A medida foi administrativa, com desconto de um percentual do salário do atleta ?valor que não foi divulgado.

A informação foi publicada inicialmente pelo 'ge' e confirmada pelo UOL.

A penalidade adotada foi diferente de outras situações recentes, até mesmo a outros atletas, em que a punição se restringiu ao pagamento de uma "caixinha".

Há algum tempo, o elenco alvinegro conta com um código disciplinar para casos de faltas, atrasos e condutas que contrariem o coletivo. Os valores arrecadados costumam ser destinados a ações internas envolvendo funcionários ao fim da temporada.

Apesar do episódio, o clube trata o caso como resolvido após as medidas tomadas em relação ao jogador.

Essa é a segunda punição aplicada ao volante em pouco mais de dois meses.

Em outubro, o atleta não retornou ao Brasil após viajar durante o período de folga da Data Fifa daquele mês. Na ocasião, teve descontados seis dias de ausência das atividades do Corinthians e também deixou de ser relacionado para as partidas contra Santos e Atlético-MG, pela 28ª e 29ª rodadas do Brasileirão.