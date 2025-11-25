RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasileirão não teve campeão definido. Mas o Flamengo empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e está a um passo do título.

O gol do Galo foi de Bernard. Bruno Henrique, nos acréscimos, empatou para o Flamengo.

Com o empate, a vantagem rubro-negra sobre o Palmeiras saltou para cinco pontos. É que o time paulista perdeu para o Grêmio em Porto Alegre.

O Flamengo que até poupou titulares, mas recorreu aos principais jogadores no segundo tempo. O lamento, no geral, foi pelo número de chances perdidas.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Ceará, no Maracanã, quarta-feira, às 21h30, e tem nova chance de confirmar o título. Se vencer, nem precisa pensar no jogo do Palmeiras.

Mas antes, a agenda do Fla tem a final da Libertadores, sábado, contra o próprio Palmeiras, às 18h (de Brasília).

No domingo, o Atlético-MG paga um jogo atrasado, contra o Fortaleza.

FLA LEVA A PIOR NO PRIMEIRO TEMPO

Instantes depois de o Palmeiras abrir o placar sobre o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo engatou duas ótimas chances de marcar ? ambas com Samuel Lino, de cabeça, por volta dos 24 minutos do primeiro tempo. Primeiro, ele acertou a trave. Depois, obrigou Everson a fazer uma ótima defesa.

Apesar das oportunidades, o Flamengo tinha alguns problemas para reter a bola no ataque.

O Galo, por sua vez, queria atrapalhar o adversário e somar pontos em uma tentativa final de vaga na Libertadores.

O ex-palmeirense Dudu apareceu pela ponta esquerda, driblou Emerson Royal e acertou o cruzamento para Bernard, que se antecipou a Ayrton Lucas e fez o gol. Alegria nas pernas, nas arquibancadas vazias da Arena MRV e também onde quer que estavam os palmeirenses.

Àquela altura, a diferença do Fla para o vice-líder estava ficando em um ponto.

O Flamengo até teve uma chance claríssima para empatar, com Léo Pereira, na pequena área. Mas a jogada que deu mais certo para o time de Filipe Luís no primeiro tempo, na verdade, foi do Grêmio: o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, praticamente no último lance da etapa inicial.

A diferença de momento passou para três pontos.

CRAQUES EM AÇÃO, MAS BOA NOTÍCIA VEM DO RS

Com problemas na mira, o Flamengo voltou do intervalo com mudança no ataque: Wallace Yan saiu, Bruno Henrique entrou.

Mas Filipe Luís, não satisfeito, já recorreu a Arrascaeta e Jorginho logo aos sete minutos do segundo tempo. Resolveu não preservar completamente seus astros.

Em meio à pressão do Flamengo, uma dinâmica se repetiu: cabeçada de Samuel Lino, defesa difícil de Everson. O time de Filipe Luís passou a deixar o Galo com as costas na própria área, mas o time da casa ainda conseguiu algumas saídas perigosas, sobretudo depois de Rony entrar no lugar de Hulk.

Mas sabe onde as coisas deram mais certo ainda para o Flamengo? Sim, em Porto Alegre. Aos 19 minutos do segundo tempo em BH, o Grêmio virou lá. A distância voltou aos quatro pontos do início da rodada. Mais adiante, Willian converteu o pênalti que fez o 3 a 1 para os gremistas.

BRUNO HENRIQUE EMPATA

O Flamengo, por sua vez, tentava ainda um golzinho para empatar. Sabe a dinâmica das cabeçadas que travou Samuel Lino? Aconteceu com Plata, mais uma bola na trave, já nos instantes finais.

Mas sabe quem quebrou essa sina no jogo? Bruno Henrique. Cabeçada certeira, para empatar o jogo e aumentar em um pontinho a vantagem do Flamengo sobre o Palmeiras. O título brasileiro está mais próximo.

PIOR PÚBLICO

Em meio à frustração da torcida com o vice na Sul-Americana, a Arena MRV registrou o pior público. Foram 18.321 espectadores.

O menor público no estádio até então tinha sido no jogo entre Atlético-MG e Maringá, pela Copa do Brasil deste ano, quando 19.853 torcedores pagaram ingresso. Aquele tinha sido o único jogo com menos de 20 mil pagantes desde a inauguração.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Silva Alves (Fifa-RS) e Mayra Mastella Moreira (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Natanael, Everson, Bernard (ATM); Erick Pulgar (FLA)

Gols: Bernard, do Atlético-MG, aos 33'/1ºT; Bruno Henrique 47'/2ºT

ATLÉTICO-MG

Everson, Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Junior Alonso; Natanael (Iván Román), Alan Franco, Alexsander e Guilherme Arana; Bernard (Reinier), Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Rony). T.: Jorge Sampaoli.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Carrascal (Arrascaeta); Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Wallace Yan (Bruno Henrique). T.: Filipe Luís.