Graças ao faro de gol do atacante Bruno Henrique, o Flamengo arrancou um empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, em partida disputada na noite desta terça-feira (25) em Belo Horizonte, e colocou uma mão no troféu do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado alcançado fora de casa e com o tropeço do Palmeiras diante do Grêmio em Porto Alegre (com uma derrota de 3 a 2), o Rubro Negro da Gávea (que agora tem 75 pontos) abriu uma vantagem de cinco pontos sobre o vice-líder quando faltam apenas duas rodadas para o final da competição.

Desta forma a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís precisa de apenas uma vitória em seu próximo compromisso, diante do Ceará no estádio do Maracanã no dia 3 de dezembro, para garantir a conquista do Brasileiro. Porém, antes de buscar o título da competição nacional, o Flamengo disputa a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, a partir das 18h (horário de Brasília) do próximo sábado (29) no Estádio Monumental, em Lima (Peru).

Empate importante

Mesmo diante de um Atlético-MG claramente abalado pela perda do título da Copa Sul-Americana, no último sábado (22) diante do Lanús (Argentina), o time da Gávea não teve facilidades. Isto porque o técnico argentino Jorge Sampaoli armou uma retranca que negou espaços ao ataque do Flamengo, que jogou com uma formação alternativa.

Além da defesa fechada do Galo, o ataque do Rubro-Negro parou diante das boas defesas do goleiro Everson. Já a equipe mineira apostava nos contra-ataques rápidos para agredir a equipe de Filipe Luís. E foi desta forma, aos 33 minutos do primeiro tempo, que o Galo abriu o placar. Dudu driblou Emerson Royal e cruzou rasteiro para Bernard, que apenas escorou para superar Rossi.

Após o intervalo, com a intenção de buscar a vitória, o técnico Filipe Luís começou a colocar em campo alguns titulares. A partir daí, o Flamengo tomou de vez as rédeas da partida e contou com o poder de decisão de dois jogadores que saíram do banco para arrancar a vitória. Aos 46 minutos o zagueiro Danilo levantou a bola na área e Bruno Henrique subiu muito para marcar de cabeça.

Derrota do Verdão

Já em Porto Alegre, o Palmeiras chegou a sair na frente no placar, mas acabou sendo derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio. Com uma equipe totalmente reserva, o Verdão chegou a abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Facundo Torres de cabeça.

RAÇA, ALENTO E 3 PONTOS! #Grêmio 3x2 Palmeiras

Embalado por milhares de vozes nas arquibancadas, jogamos com raça até o apito final e, de virada, conquistamos a vitória na nossa casa. Amuzu, Carlos Vinícius e Willian formaram o descontrole nesta noite na Arena! VAMOS, pic.twitter.com/Q0VLZYBEXQ Grêmio FBPA (@Gremio) November 26, 2025

Porém, no último lance antes do intervalo o Tricolor chegou ao empate com um belo chute do atacante Francis Amuzu. Na etapa final o Grêmio ampliou sua vantagem com dois gols em cobrança de pênalti: o primeiro com Carlos Vinícius (aos 15 minutos) e o segundo de Willian (aos 39 minutos).

Já aos 49 minutos o zagueiro Benedetti chegou a descontar para o Palmeiras, mas a vitória final já era do Grêmio.

