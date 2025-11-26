LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e rapidamente se tornou um dos personagens mais intrigantes do futebol brasileiro. Isso não se deve apenas aos títulos de expressão conquistados (já são 10), mas também às respostas afiadas em coletivas e ao comportamento intenso, por vezes exagerado, à beira do campo.

Nesta temporada, o treinador completou cinco anos no Alviverde e afirmou ter evoluído como pessoa. Mesmo assim, chega à sua terceira final de Copa Libertadores entre o céu e o inferno: não levanta um título relevante desde o Paulistão do ano passado.

ABEL FERREIRA 'PAZ E AMOR' EM 2025?

O técnico tinha dois grandes objetivos para essa temporada: tocar a maior reformulação de sua passagem no Palmeiras (com mais de R$ 700 milhões gastos) e se tornar uma pessoa melhor no ambiente do futebol.

Apesar dos títulos, o técnico também ficou marcado por episódios polêmicos nesses últimos anos: encarada em Calleri, gesto obsceno para um árbitro, momentos de revolta na área técnica e até insultos à torcida e imprensa. O UOL apurou que ele queria melhorar essa imagem nessa temporada.

"Sou muito competitivo. Tenho melhorado muito no meu comportamento durante os jogos", disse Abel Ferreira, após a derrota para o Santos.

A melhora pessoal existe, mas o treinador segue enfrentando dificuldades para montar um novo Palmeiras.

EMOÇÕES À FLOR DA PELE

Desde o início do ano, Abel Ferreira tem falado com mais sinceridade sobre seus sentimentos nas coletivas. Às vésperas da final do Paulistão contra o Corinthians, ele relembrou o episódio que considera a "maior vergonha" de sua vida: o gesto obsceno dirigido ao árbitro Anderson Daronco, nas oitavas da Copa do Brasil do ano passado.

"Fiz um gesto para dizer que o árbitro não tinha coragem. E um de vocês voltou a imagem do gesto para me fazer ser expulso. Chorei em casa, na frente da minha esposa e das minhas filhas. Sangrei por dentro; foi o momento de maior vergonha da minha vida. Em nenhum momento me revejo nele. Mas não fiz para ofender quem quer que seja", contou Abel.

O treinador também se emocionou ao falar da família após a classificação histórica na semifinal da Libertadores contra a LDU. Depois de três anos com todos reunidos, ele viu sua filha mais velha se mudar para Portugal para cursar a faculdade.

Já pensei muito em mim mesmo e agora chegou o tempo não de pensar em mim, de pensar em nós. O que é melhor para nós? E depois a gente, juntos, resolve. O maior título que eu ganhei aqui foi conseguir ter a minha família três anos comigo a assistir às derrotas, às vitórias, porque quando tu perde, eles vão estar sempre lá em casa para ti.

ABEL MUDOU O PALMEIRAS. MAS E PARA A FINAL?

O Palmeiras viveu sua maior reformulação em 2025, com muitos reforços, muitas saídas e um mercado da bola de quase R$ 700 milhões. Até o Mundial, Richard Ríos e Estêvão eram os principais nomes da equipe, mas ambos foram negociados.

Abel Ferreira demorou a encontrar uma nova maneira de jogar, mas ele encontrou a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque, e o time engrenou.

O problema é que a equipe sentiu a série de jogos importantes em sequência e sofrendo nesta reta final de temporada. O Palmeiras chega à final em baixa, com poucos jogadores em sua melhor fase e dúvidas em todos os setores.

VAI RENOVAR?

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras apenas até o fim desta temporada, mas Leila Pereira, presidente do clube, sonha em encerrar seu segundo mandato com o treinador à frente do time. Para a mandatária, não há ninguém melhor do que Abel para comandar o Alviverde - mesmo que a temporada de 2025 termine sem títulos.

O técnico enfrentou o lado mais hostil da torcida após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque. Ele foi xingado e revelou que até hoje não esqueceu o que ouviu.

Apesar disso, a diretoria do Palmeiras mantém grande otimismo quanto à renovação do contrato até 2027. Durante o Mundial de Clubes, Abel chegou a afirmar que tudo indicava para a extensão, mas, até o momento, nenhuma decisão oficial foi anunciada.