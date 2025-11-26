SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo colocou a mão na taça após o empate com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta terça (25), e viu as chances de título chegarem a quase 100% nesta 36ª rodada do Brasileirão.
O Flamengo alcançou os 95,9% de chance de ser campeão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O time carioca buscou um empate com o Galo no final do jogo, em Belo Horizonte, contou com uma derrota dos reservas do Palmeiras para o Grêmio, em Porto Alegre, e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Restam apenas seis em disputa.
O Palmeiras, por outro lado, viu a probabilidade de ficar com a taça cair para 2,9%. O Cruzeiro ainda tem chance, mas ainda menor que o rival paulista: 1,2%.
O Flamengo precisa apenas vencer o Ceará, em casa, para ser campeão sem depender de outros resultados na próxima quarta-feira. Um empate ou uma derrota condicionam a equipe a esperar pelos resultados de Palmeiras e Cruzeiro.
*
Chances de título
Flamengo - 95,9% (era de 87%)
Palmeiras - 2,9% (era de 12%)
Cruzeiro - 1,2% (era de 0,4%)
Como está a tabela
Flamengo - 75 pontos
Palmeiras - 70 pontos
Cruzeiro - 68 pontos*
* Equipe tem um jogo a menos