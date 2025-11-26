SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo colocou a mão na taça após o empate com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta terça (25), e viu as chances de título chegarem a quase 100% nesta 36ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo alcançou os 95,9% de chance de ser campeão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O time carioca buscou um empate com o Galo no final do jogo, em Belo Horizonte, contou com uma derrota dos reservas do Palmeiras para o Grêmio, em Porto Alegre, e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Restam apenas seis em disputa.

O Palmeiras, por outro lado, viu a probabilidade de ficar com a taça cair para 2,9%. O Cruzeiro ainda tem chance, mas ainda menor que o rival paulista: 1,2%.

O Flamengo precisa apenas vencer o Ceará, em casa, para ser campeão sem depender de outros resultados na próxima quarta-feira. Um empate ou uma derrota condicionam a equipe a esperar pelos resultados de Palmeiras e Cruzeiro.

*

Chances de título

Flamengo - 95,9% (era de 87%)

Palmeiras - 2,9% (era de 12%)

Cruzeiro - 1,2% (era de 0,4%)

Como está a tabela

Flamengo - 75 pontos

Palmeiras - 70 pontos

Cruzeiro - 68 pontos*

* Equipe tem um jogo a menos