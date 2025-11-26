SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira voltou a criticar a arbitragem após a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, nesta terça-feira (25), em Porto Alegre. De acordo com o português, o cenário mudou depois do jogo contra o São Paulo, vencido pelo Verdão e marcado por polêmicas.
"O que eu posso dizer é que, falando sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Se aquele pênalti tivesse sido marcado (para o São Paulo), nosso goleiro ia defender e íamos virar para 3 a 2. E não teria acontecido tudo o que aconteceu", disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.
DESISTIU DO BRASILEIRÃO?
O comandante do Palmeiras ainda citou que a equipe não havia desistido do Campeonato Brasileiro, ainda que tenha poupado 11 jogadores na partida contra o Grêmio. Mais uma vez, os erros de arbitragem foram citados.
"Como disse, todos aqui no clube começamos a perceber a mudança depois do jogo contra o São Paulo. Agora as pessoas querem criar a narrativa que o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu no pênalti no Maracanã, não desistiu no pênalti contra o Santos, não desistiu no pênalti do Vitória em casa. O que acontecer no sábado, vai acontecer", explicou.
A diferença para o líder Flamengo é de cinco pontos, faltando duas rodadas para o fim da liga nacional. Dessa forma, o Palmeiras precisa vencer os seus jogos e torcer para derrotas dos rubro-negros.
Como o próprio Abel frisou, o Palmeiras volta a campo neste sábado (29), para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores. A bola rola às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima.
VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA COLETIVA DE ABEL FERREIRA
O jogo
"Acho que fizemos uma belíssima primeira parte. Muito bem no jogo. Criamos muito, mas no último terço as finalizações não levaram o acerto. Achei injusta a forma que fomos para o intervalo. Sofremos um gol de lateral. Não lembro de nada que o adversário criou, uma pena o resultado tão escasso. Na segunda parte, mesmo com a dureza de ter sofrido o gol, o jogo se equilibrou. Depois, o que eu posso fazer, a gente não pode cometer um pênalti daqueles. Não podemos falhar um gol embaixo da baliza. Esse tipo de erro custa caro. No final, nosso adversário criou mais nos nossos erros do que propriamente pelo que eles fizeram. Estava tentando entender porque o meu jogador foi expulso. As regras dizem que a equipe não deve ser penalizada duas vezes"
Diferenças entre o Brasileirão e Libertadores
"Uma coisa é o futebol brasileiro, tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões diferentes, é a Conmebol que decide tudo. Estamos na final por mérito, pela excelente Libertadores que fizemos. Uma coisa é o Brasileiro, outra coisa é a Libertadores, o STJD e a Conmebol. Mas muita coisa mudou, isso é bem visível. O árbitro teve convicção ao marcar os dois pênaltis. A primeira falta que há na entrada da área é um claro amarelo, estou conversando com o quarto árbitro e ele diz 'não entendo por que não dá amarelo'. Muita responsabilidade é nossa também, por erros que cometemos. Quando chegar agora, a final no sábado, não custaria nada. Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos com jogos no meio de semana, com a final da Libertadores no fim de semana. Mas é isso, temos que nos preparar, a minha função não é fazer perguntas, todas legítimas. Se aquele pênalti tivesse sido marcado, o jogo tinha ficado 3 a 3, ou 4 a 3. Depois desse pênalti, muitas coisas mudaram. O árbitro ficou pendurado não sei quantos meses, será que outros árbitros ficaram com medo de apitar o pênalti que houve no Maracanã, se compararmos com o marcado no Arrascaeta no primeiro turno, há tanta diferença? Será que aquela bola que bateu no jogador do Vitória? Nem o árbitro foi ver. Será que os árbitros não ficaram com medo de que a CBF investigasse, e depois o STJD punisse, algo que nunca vi em cinco anos aqui no Brasil. Como disse, uma coisa são competições CBF, outra é Conmebol. Agora temos a final da Libertadores, um jogo que todos sonham em jogar. Nós conseguimos chegar a três finais, teremos a oportunidade de lutar por um título. Vamos fazer tudo que conseguirmos para vencer"