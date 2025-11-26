SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A abertura do Summit CBF Academy 2025 foi marcada por um 'chá de cadeira' causado por Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, na manhã desta quarta-feira.

ANCELOTTI LEVA 'CHÁ DE CADEIRA' DE NUNES

O painel de abertura do evento contou com o técnico Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF, além do prefeito. O horário de início estava previsto para as 9h, no espaço de eventos do Hotel Rennaissance, localizado próximo à Avenida Paulista.

Os dois representantes da entidade máxima do futebol brasileiro aguardaram por 35 minutos até a chegada de Nunes. O público, que lotou a sala de conferência, chegou a ficar impaciente.

No palco, a jornalista Lizandra Trindade, mestre de cerimônias, precisou fazer duas aberturas - uma para acalmar o público e outra para dar o pontapé inicial no evento.

A chegada de Nunes foi muito comemorada pelos presentes, mas o prefeito não explicou o motivo do atraso. A especulação dos pagantes do evento foi o trânsito da cidade, que contabilizou 65 km de lentidão na região central, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).