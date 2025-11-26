O Santos não depende só de si para evitar o rebaixamento à Série B do Brasileirão e pode precisar de um "empurrãozinho" dos rivais paulistas.
CENÁRIO ATUAL
O Santos é o 17° colocado e abre o Z4, com 38 pontos somados. Vitória e Internacional aparecem logo acima e são os principais concorrentes no momento. Vasco e Ceará também estão ameaçados, mas mais distantes. Atrás do Peixe, Fortaleza e Juventude tentam deixar o Z4.
Mesmo que vença todos os seus jogos, o Santos pode não escapar. A equipe precisará contar com tropeços de algum dos outros rivais na luta contra a queda e é aí que entram os rivais paulistas: todos eles enfrentam algum time que luta contra a queda nas últimas três rodadas.
O Bragantino é quem mais enfrenta rivais do Santos na luta contra a queda, com três duelos. Corinthians, São Paulo e Mirassol pegam dois times ameaçados. O Palmeiras é o único que encara apenas um.
Da sua parte, o Santos tem dois jogos contra times do Z4 e um contra um rival do G4. O Peixe recebe o já rebaixado Sport, visita o ameaçado Juventude -pode chegar já rebaixado- e termina o Brasileirão recebendo o Cruzeiro, que já mira a Copa do Brasil.
A última rodada é um prato cheio de jogos de rivais do Santos contra times que lutam contra a queda. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bragantino vão enfrentar equipes ameaçadas.
RIVAIS DO SANTOS X TIMES QUE LUTAM CONTRA QUEDA
Bragantino
Bragantino x Fortaleza - 36ª rodada
Bragantino x Vitória - 34ª rodada*
Internacional x Bragantino - 38ª rodada
Corinthians
Fortaleza x Corinthians - 37ª rodada
Corinthians x Juventude - 38ª rodada
São Paulo
São Paulo x Internacional - 37ª rodada
Vitória x São Paulo - 38ª rodada
Mirassol
Vitória x Mirassol - 36ª rodada
Vasco x Mirassol - 37ª rodada
Palmeiras
Ceará x Palmeiras - 38ª rodada
*Jogo adiado
Calendário dos ameaçados
Santos
Santos x Sport
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Vitória
Vitória x Mirassol
Bragantino x Vitória
Vitória x São Paulo
Internacional
Vasco x Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
Ceará
Ceará x Cruzeiro
Flamengo x Ceará
Ceará x Palmeiras
Vasco
Vasco x Internacional
Vasco x Mirassol
Atlético-MG x Vasco
Fortaleza
Bragantino x Fortaleza
Fortaleza x Atlético-MG*
Fortaleza x Corinthians
Botafogo x Fortaleza
Juventude
Juventude x Bahia
Juventude x Santos
Corinthians x Juventude
* Jogo atrasado da 35ª rodada
Como está a luta contra o Z4
13° - Vasco - 42 pontos
14° - Ceará - 42 pontos
15° - Internacional - 41 pontos
16° - Vitória - 39 pontos
17° - Santos - 38 pontos
18° - Fortaleza - 34 pontos
19° - Juventude - 33 pontos
20° - Sport - 17 pontos
Chances de queda*
Sport - 100%
Juventude - 97,9%
Fortaleza - 88,6%
Santos - 57,8%
Vitória - 43,5%
Internacional - 6,5%
Ceará - 3,1%
Vasco - 2,1%*
* - Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)