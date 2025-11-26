O Santos não depende só de si para evitar o rebaixamento à Série B do Brasileirão e pode precisar de um "empurrãozinho" dos rivais paulistas.

CENÁRIO ATUAL

O Santos é o 17° colocado e abre o Z4, com 38 pontos somados. Vitória e Internacional aparecem logo acima e são os principais concorrentes no momento. Vasco e Ceará também estão ameaçados, mas mais distantes. Atrás do Peixe, Fortaleza e Juventude tentam deixar o Z4.

Mesmo que vença todos os seus jogos, o Santos pode não escapar. A equipe precisará contar com tropeços de algum dos outros rivais na luta contra a queda e é aí que entram os rivais paulistas: todos eles enfrentam algum time que luta contra a queda nas últimas três rodadas.

O Bragantino é quem mais enfrenta rivais do Santos na luta contra a queda, com três duelos. Corinthians, São Paulo e Mirassol pegam dois times ameaçados. O Palmeiras é o único que encara apenas um.

Da sua parte, o Santos tem dois jogos contra times do Z4 e um contra um rival do G4. O Peixe recebe o já rebaixado Sport, visita o ameaçado Juventude -pode chegar já rebaixado- e termina o Brasileirão recebendo o Cruzeiro, que já mira a Copa do Brasil.

A última rodada é um prato cheio de jogos de rivais do Santos contra times que lutam contra a queda. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bragantino vão enfrentar equipes ameaçadas.

*

RIVAIS DO SANTOS X TIMES QUE LUTAM CONTRA QUEDA

Bragantino

Bragantino x Fortaleza - 36ª rodada

Bragantino x Vitória - 34ª rodada*

Internacional x Bragantino - 38ª rodada

Corinthians

Fortaleza x Corinthians - 37ª rodada

Corinthians x Juventude - 38ª rodada

São Paulo

São Paulo x Internacional - 37ª rodada

Vitória x São Paulo - 38ª rodada

Mirassol

Vitória x Mirassol - 36ª rodada

Vasco x Mirassol - 37ª rodada

Palmeiras

Ceará x Palmeiras - 38ª rodada

*Jogo adiado

Calendário dos ameaçados

Santos

Santos x Sport

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Vitória

Vitória x Mirassol

Bragantino x Vitória

Vitória x São Paulo

Internacional

Vasco x Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

Ceará

Ceará x Cruzeiro

Flamengo x Ceará

Ceará x Palmeiras

Vasco

Vasco x Internacional

Vasco x Mirassol

Atlético-MG x Vasco

Fortaleza

Bragantino x Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG*

Fortaleza x Corinthians

Botafogo x Fortaleza

Juventude

Juventude x Bahia

Juventude x Santos

Corinthians x Juventude

* Jogo atrasado da 35ª rodada

Como está a luta contra o Z4

13° - Vasco - 42 pontos

14° - Ceará - 42 pontos

15° - Internacional - 41 pontos

16° - Vitória - 39 pontos

17° - Santos - 38 pontos

18° - Fortaleza - 34 pontos

19° - Juventude - 33 pontos

20° - Sport - 17 pontos

Chances de queda*

Sport - 100%

Juventude - 97,9%

Fortaleza - 88,6%

Santos - 57,8%

Vitória - 43,5%

Internacional - 6,5%

Ceará - 3,1%

Vasco - 2,1%*

* - Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)